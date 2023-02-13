Автовладельцы рассказали, чем Kia Rio и LADA Granta круче Toyota Camry

Специалисты сервиса «Авто.ру» проанализировали все потребительские отзывы на модели автомобилей с пробегом по итогам четвертого квартала 2022 года, выявив основные минусы и плюсы той или иной модели. Портал «АвтоВзгляд» изучил данные о самых популярных из них.

Так, владельцы ценят корейскую Kia Rio за доступную стоимость обслуживания, Volkswagen Polo — за низкий расход «горючки», а Toyota Camry — ожидаемо за надежность. Так, «Рио» оказался самым популярным автомобилем по показателю низкой цены при ремонте и техническом обслуживании. Вторым по данному параметру стал «родственный» Hyundai Solaris.

В числе достоинств корейских авто именно доступность ТО стала ключевым фактором при выборе этих машин потребителями. Впрочем, обладатели Kia и Hyundai также ценят в одноименных моделях надежность и экономичность.