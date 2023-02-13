Автовладельцы рассказали, чем Kia Rio и LADA Granta круче Toyota Camry

Фото: АвтоВзгляд
Любопытное исследование провели в России профильные эксперты, выяснив, за что же ценят свои автомобили их владельцы. Вы удивитесь, но по некоторым показателям японская Toyota Camry оказалась хуже отечественной LADA.
Мирон Горин

Специалисты сервиса «Авто.ру» проанализировали все потребительские отзывы на модели автомобилей с пробегом по итогам четвертого квартала 2022 года, выявив основные минусы и плюсы той или иной модели. Портал «АвтоВзгляд» изучил данные о самых популярных из них.

Так, владельцы ценят корейскую Kia Rio за доступную стоимость обслуживания, Volkswagen Polo — за низкий расход «горючки», а Toyota Camry — ожидаемо за надежность. Так, «Рио» оказался самым популярным автомобилем по показателю низкой цены при ремонте и техническом обслуживании. Вторым по данному параметру стал «родственный» Hyundai Solaris.

В числе достоинств корейских авто именно доступность ТО стала ключевым фактором при выборе этих машин потребителями. Впрочем, обладатели Kia и Hyundai также ценят в одноименных моделях надежность и экономичность.

Фото: АвтоВзгляд

​Что касается отечественного бестселлера в лице LADA Granta, то главным преимуществом модели автовладельцы считают низкий расход топлива — за сей, столь немаловажный фактор проголосовали 64% потребителей. Надежной «Гранту» считают 40% респондентов. Притом, что немецкий Volkswagen Polo, по мнению автолюбителей, оказался много надежнее — 62%. Спорить не будем!

Хотя целых 74% участников исследования отмечают свойства неубиваемости у популярного японского седана Toyota Camry. Зато он проиграл по показателю шумоизоляции — лишь 27% по сравнению с теми же VW Polo (48%), LADA Granta (50%) и Kia Rio (53%).

Отстала от русской «Лады» модель из Страны восходящего солнца и по прожорливости. Всего 15% пользователей в действительно думают, что Camry почти не поедает бензин. В то время, как за низкий расход топлива в «Гранте» проголосовало 64% респондентов. К слову, за «Поло» — 66%, а «Рио» — 51%. Как говорится, почувствуй разницу.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, автозаводы, седан, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину, купить машину, лайфхак
13 февраля 2023
118