Автовладельцы рассказали, чем Kia Rio и LADA Granta круче Toyota Camry

Специалисты сервиса «Авто.ру» проанализировали все потребительские отзывы на модели автомобилей с пробегом по итогам четвертого квартала 2022 года, выявив основные минусы и плюсы той или иной модели. Портал «АвтоВзгляд» изучил данные о самых популярных из них.
Так, владельцы ценят корейскую Kia Rio за доступную стоимость обслуживания, Volkswagen Polo — за низкий расход «горючки», а Toyota Camry — ожидаемо за надежность. Так, «Рио» оказался самым популярным автомобилем по показателю низкой цены при ремонте и техническом обслуживании. Вторым по данному параметру стал «родственный» Hyundai Solaris.
В числе достоинств корейских авто именно доступность ТО стала ключевым фактором при выборе этих машин потребителями. Впрочем, обладатели Kia и Hyundai также ценят в одноименных моделях надежность и экономичность.
Что касается отечественного бестселлера в лице LADA Granta, то главным преимуществом модели автовладельцы считают низкий расход топлива — за сей, столь немаловажный фактор проголосовали 64% потребителей. Надежной «Гранту» считают 40% респондентов. Притом, что немецкий Volkswagen Polo, по мнению автолюбителей, оказался много надежнее — 62%. Спорить не будем!
Хотя целых 74% участников исследования отмечают свойства неубиваемости у популярного японского седана Toyota Camry. Зато он проиграл по показателю шумоизоляции — лишь 27% по сравнению с теми же VW Polo (48%), LADA Granta (50%) и Kia Rio (53%).
Отстала от русской «Лады» модель из Страны восходящего солнца и по прожорливости. Всего 15% пользователей в действительно думают, что Camry почти не поедает бензин. В то время, как за низкий расход топлива в «Гранте» проголосовало 64% респондентов. К слову, за «Поло» — 66%, а «Рио» — 51%. Как говорится, почувствуй разницу.