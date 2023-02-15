Российский импорт подержанных автомобилей из Кореи вырос в 13 раз

Объем экспорта подержанных автомобилей из Южной Кореи в Россию показал в 2022 году почти 13-кратный рост (в 12,6 раз), Такие данные приводит Корейская ассоциация международной торговли (KITA). Суммарная стоимость вывезенных из Республики Корея в РФ подержанных легковушек выросла с $45,34 млн. в 2021 году до $572,76 млн. в 2022-ом.

В численном выражении экспорт «бэушного» автотранспорта в Россию достиг в 2022 году 19 626 единиц — против 2358 штук годом ранее. Иными словами, к нам завезли в 8,3 раза больше «корейцев» с пробегом. Средняя стоимость прибывшего из Кореи подержанного авто в 2022 году оказалась на уровне $29 200 (в 2021-ом — $19 200). При том, что аналогичный показатель для всего импорта в Россию авто с пробегом составляет около $7300.

Напомним, что в 2022-ом из соседней Японии на российскую территорию въехали 213 500 подержанных ТС. Это на 32% больше, чем в 2021-ом. Для сравнения: АВТОВАЗ за прошлый год сумел реализовать всего 188 600 своих машин. При этом среди всех иностранных автоконцернов только «китайцы» продолжили поставки в нашу страну. Возникший по этой причине товарный голод на отечественном рынке новых легковушек был частично компенсирован резко возросшим импортом автотранспорта категории б/у.