Geely запускает новый суббренд — Milky Way

Milky Wayy по-китайски произносится как «Иньэхэ» — «Млечный путь». Сообщается, что в модельной линейке нового суббренда Geely будут присутствовать исключительно электромобили и подключаемые «гибриды». Планируется, что новая марка китайских ТС будет «играть» в сегменте средней и высокой ценовой категории.

Сообщается так же, что в основу конструкции машин ляжет специально разработанная для них платформа. Первой моделью «Млечного пути» станет электрический седан, название которого пока не афишируется. Пока общественности представлены исключительно тизеры «первенца». Из технических характеристик электрокара на данный момент известна лишь длина его кузова — около 4900 мм. Официальная презентация Milky Way запланирована на 23 февраля.

Напомним, что в электромобильном портфеле Geely, помимо европейских марок и совместного с Daimler бренда Smart, есть группа китайских брендов, состоящая из бюджетного Livan; Geometry (специализируется на выпуске массовых компактных моделей); Milky Way (сосредоточится на производстве среднеразмерных ТС); Zeekr (играет в премиальном сегменте) и Radar, чья ниша — авто для активного отдыха

Что же касается Milky Way, то по данным портала «АвтоВзгляд» вопрос появления в обозримом будущем «Млечного пути» на российском рынке руководством Geely даже не рассматривается.