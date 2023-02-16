Насколько в России подорожали новые автомобили в 2022 году

Если восемь лет назад, в 2014-м, средняя стоимость легкового автомобиля в шоу-руме дилера составляла миллион рублей, то к 2021-му она увеличилась почти до двух. А в 2022-м — перешагнула и эту отметку, достигнув показателя в 2 380 000 целковых, следует из результатов исследования аналитического агентства «Автостат».

Впрочем, такие резкие ценовые скачки на российском авторынке мы уже наблюдали: в 2015 и 2021 годах. В первом случае стоимость новой машины выросла на те же 20%, что и сейчас, а во втором — на 18%. В промежутке же — то есть за период с 2016 по 2020-й — цены увеличивались не так стремительно, прибавляя не более 10% к предыдущему показателю.

Чего ждать дальше? Дилеры утверждают, что в ближайшие месяцы прайсы «потяжелеют» еще на 30%: мол, чем острее дефицит новых легковушек в автосалонах, тем больше покупателям придется за них платить. Однако эксперты портала «АвтоВзгляд» со столь пугающим прогнозом категорически не согласны. А более подробно об этом можно прочитать здесь.