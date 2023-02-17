АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel для ремонта сцепления

Оказывается, на некоторых Niva Travel при сборке на заводе не была смонтирована одна из деталей привода сцепления. И теперь «в целях гарантирования потребительских свойств автомобилей» дилеры бренда будут доустанавливать на машины пластину кронштейна рабочего цилиндра сцепления — деталь с фирменным артикулом 21230160249400. Причины, по которым указанную железяку не прикрутили к автомобилям на конвейере, не уточняются, пишет издание «Лада.Онлайн».
– Речь идет об обычной рутинной операции. Подобные сервисные компании практикуют все уважающие себя автопроизводители, — так прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» сложившуюся ситуацию представитель АВТОВАЗа.
Напомним, что недавно в ДЦ марки начали поступать LADA Niva Travel, укомплектованные «мультимедийкой» с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, слотом для карты MicroSD, USB-входом, а также камерой заднего вида с омывателем. О наличии либо отсутствии у машин из этой партии пластин кронштейна рабочего цилиндра сцепления пока никакой информации нет.