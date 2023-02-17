Mini G: немцы готовят к выпуску маленький «Гелик»

По информации издания Handelsblatt, ссылающегося на собственные источники в немецкой компании, специалисты Mercedes-Benz планомерно идут к завершению разработок небольшого вседорожника, выполненного в стилистике легендарного Gelandewagen.

По предварительным сведениям, Mini G ворвется на рынок в течение трех ближайших лет. Хотя сами представители концерна никаких официальных комментариев пока не дают. Впрочем, ничего удивительного: нужно попытаться сохранить интригу до победного!

По некоторой версии, автомобиль окажется не сильно короче своего старшего брата, но будет много ниже, а в основу новинки ляжет модульная платформа ММА. Что это значит? А то, что речь идет совсем не о внедорожнике, а об обычном городском кроссовере с несущим кузовом.

Вероятно, в Германии решили сыграть на любви поклонников G-класса, выпустив относительно недорогой паркетник с брутальной внешностью. Тем более, что GLA и GLB, созданные на этой же архитектуре, ажиотажным спросом, увы, не пользуются. Что ж, с нетерпением ждем.