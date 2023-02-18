Автокредит дадут не всем, новые машины не подешевеют, а «китайцы» погубят АВТОВАЗ: итоги недели

Аналитики исследовали российский рынок новых автомобилей и выяснили, что по итогам 2022 года легковушки подорожали на 20%. Средняя стоимость машин в автосалонах достигла 2 380 000 рублей. Столь же резкие скачки за последние годы мы наблюдали дважды: в 2015-м, когда средняя цена выросла на 20%, и в 2021-м, когда прайс увеличился на 18%. В остальное же время было не больше 10% к году.

Многим россиянам наверняка бы помогли госпрограммы льготного автокредитования, но дилеры марок, участвующих в проекте, перестали давать скидки на покупку машин с бензиновыми двигателями. Официально Минпромторг не заявлял о завершении акции невиданной щедрости. Да она и не завершалась, судя по тому, что говорят в автосалонах. Просто средства перераспределили, и отныне получить дисконт могут только те, кто приобретает электромобили Evolute.

К слову, о Минпромторге. Ведомство заявило, что поставки в Россию недорогих иранских машин — тех самых, на которые многие эксперты возлагают огромные надежды — невозможны. Почему? Потому что одним из обязательных условий реализации и эксплуатации в нашей стране каких-либо импортных автомобилей является прохождение сертификации, а «иранцы» ее пока не прошли.