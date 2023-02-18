Автокредит дадут не всем, новые машины не подешевеют, а «китайцы» погубят АВТОВАЗ: итоги недели

Аналитики исследовали российский рынок новых автомобилей и выяснили, что по итогам 2022 года легковушки подорожали на 20%. Средняя стоимость машин в автосалонах достигла 2 380 000 рублей. Столь же резкие скачки за последние годы мы наблюдали дважды: в 2015-м, когда средняя цена выросла на 20%, и в 2021-м, когда прайс увеличился на 18%. В остальное же время было не больше 10% к году.
Многим россиянам наверняка бы помогли госпрограммы льготного автокредитования, но дилеры марок, участвующих в проекте, перестали давать скидки на покупку машин с бензиновыми двигателями. Официально Минпромторг не заявлял о завершении акции невиданной щедрости. Да она и не завершалась, судя по тому, что говорят в автосалонах. Просто средства перераспределили, и отныне получить дисконт могут только те, кто приобретает электромобили Evolute.
К слову, о Минпромторге. Ведомство заявило, что поставки в Россию недорогих иранских машин — тех самых, на которые многие эксперты возлагают огромные надежды — невозможны. Почему? Потому что одним из обязательных условий реализации и эксплуатации в нашей стране каких-либо импортных автомобилей является прохождение сертификации, а «иранцы» ее пока не прошли.
Значит, Китай. О том, что в Россию пришел новый автобренд из Поднебесной Kaiyi, портал «АвтоВзгляд» рассказывал и раньше. Продажи его первой модели — бюджетного седана E5 — еще не стартовали. По-прежнему неизвестны и цены. Зато представители марки раскрыли планы по формированию дилерской сети. Так, поначалу приобрести доступную четырехдверку из КНР можно будет в Москве и Санкт-Петербурге.
А если есть желание и финансовые возможности взять что-то «покруче», то можно присмотреться к внедорожнику Tank 300 — первой ласточке суббренда Great Wall. Заказы на машину с 220-сильным турбомотором, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом уже принимаются: правда, не через дилеров, а посредством мобильного приложения. На выбор предложено две комплектации: Adventure за 3,7 млн. рублей и Premium — за 4 млн.
«Китайцы» не по карману? Можно подождать автомобили LADA с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Они, как говорили представители АВТОВАЗа, появятся до конца этого года. Теперь уже почти наверняка, ведь автопроизводителям могут запретить выпускать «упрощенные» машины уже с 1 ноября.
А подробнее о самых главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.