В России началась сертификация иранских машин

О том, что для испытаний к нам отправили партию машин, рассказал «РИА Новости» представитель иранского министерства промышленности, рудников и торговли Омид Галибаф. При этом чиновник не сообщил, попадут ли ближневосточные транспортные средства в Россию напрямую или через соседнее государство. В настоящее время страны продолжают диалог, результатом которого станет соглашение о поставках. Только после этого появится какая-то конкретика.

Напомним, что ранее Saipa договорилась с Белоруссией об отправке в республику 45 000 моделей Shahin и Quick. Обе планируют продавать и на нашем рынке. Это седаны B-класса, в основе которых лежат довольно древние технические решения.

Флагманом можно считать Shahin, созданный на платформе Toyota Corolla E160. Длина «пятидверки» — 4460 мм, а размер колесной базы равен 2650 мм. Под капотом работает 110-сильный турбоагрегат в паре с «механикой» или «автоматом». Его можно рассматривать как конкурента LADA Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan.