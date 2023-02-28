Зачем на самом деле петербуржский завод Hyundai продают Казахстану

С начала СВО конвейеры всех иностранных брендов в России останавливались один за другим. Кто-то сразу хлопнул дверью, а кто-то рубить с плеча не спешил, рассказывая о логистических ложностях, которые за 12 месяцев так и не удалось решить. Корейцы же молчали «громче всех» и даже пытались достичь соглашений с Вашингтоном, но политики оказались недоговороспособными. В итоге в Калининграде делают китайские машины, а в Ленобласти — перекати-поле и пыль.
Чтобы немного компенсировать простой и не ходить «навстречу НАМИ», как это сделал Nissan, на заводе в Сестрорецке клепали кузова для Solaris, которые позже отправлялись в Казахстан для последующей сборки. Логика подсказывает, что пришло время и для релокации всего предприятия. Ну или, по крайней мере, для громкого заявления о работе в этом направлении.
Официально пока никто не откровенничал, однако уже просочились слухи, что российские власти ведут активные переговоры с Казахстаном о продаже завода. Сборочное предприятие — не автомобиль и даже не квартира, поэтому сделка оформляется на государственном уровне. Да и договоренности, подкрепленные на бумаге, вроде СПИКов, никто не отменял.
Естественно, подробности будут по мере и необходимости, но никто не удивится, если в бумагах пропишут пункт о возможности выкупа в течение 5 лет, как это было с множеством других заводов. Проще говоря, решение временное, все это понимают, однако надо соблюсти инструкции и сохранить лицо. Но возможен и другой, куда более реальный исход вышеописанных процессов.
Для чего в действительности проводятся подобные процедуры и почему из высоких кабинетов проникают слухи? Производитель, естественно, не заинтересован в уходе с прибыльного рынка, на котором у него были фантастические успехи благодаря столь же фантастическим капиталовложениям. Корейцы инвестировали в Россию миллиарды, построив конвейеры, создав дилерскую сеть. А сколько было «влито» в бесконечный и бездонный маркетинг!
Однако политическая ситуация диктует свою волю: высшие силы настоятельно требуют «свернуть лавочку». Впрочем, никто не утверждает, что этот процесс должен быть мгновенным: можно долго искать «партнеров», проводить переговоры, находить и обсуждать варианты, прикрываясь желанием сберечь деньги инвесторов. И так — до бесконечности. Вернее, до того момента, пока «око Мордора» не отвернется в другую сторону, отвлекшись на другие, более остросюжетные новости.
Тянуть время, заворачивая бюрократию и переговорные процессы в бесконечность — вот на что больше всего похожа политика, проводимая корейскими дистрибьюторами в России. В эту конструкцию вписывается и тишина все еще функционирующих офисов, и наполненность дилерских центров, и сохранение гарантийных обязательств, и даже тонкая струйка новых машин, которые нет-нет, да покажутся в шоу-румах. А вот продажа завода в Казахстан — никак не вписывается. Но обещать, как мы все знаем, не значит жениться.