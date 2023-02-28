Зачем на самом деле петербуржский завод Hyundai продают Казахстану

С начала СВО конвейеры всех иностранных брендов в России останавливались один за другим. Кто-то сразу хлопнул дверью, а кто-то рубить с плеча не спешил, рассказывая о логистических ложностях, которые за 12 месяцев так и не удалось решить. Корейцы же молчали «громче всех» и даже пытались достичь соглашений с Вашингтоном, но политики оказались недоговороспособными. В итоге в Калининграде делают китайские машины, а в Ленобласти — перекати-поле и пыль.

Чтобы немного компенсировать простой и не ходить «навстречу НАМИ», как это сделал Nissan, на заводе в Сестрорецке клепали кузова для Solaris, которые позже отправлялись в Казахстан для последующей сборки. Логика подсказывает, что пришло время и для релокации всего предприятия. Ну или, по крайней мере, для громкого заявления о работе в этом направлении.

Официально пока никто не откровенничал, однако уже просочились слухи, что российские власти ведут активные переговоры с Казахстаном о продаже завода. Сборочное предприятие — не автомобиль и даже не квартира, поэтому сделка оформляется на государственном уровне. Да и договоренности, подкрепленные на бумаге, вроде СПИКов, никто не отменял.

Естественно, подробности будут по мере и необходимости, но никто не удивится, если в бумагах пропишут пункт о возможности выкупа в течение 5 лет, как это было с множеством других заводов. Проще говоря, решение временное, все это понимают, однако надо соблюсти инструкции и сохранить лицо. Но возможен и другой, куда более реальный исход вышеописанных процессов.