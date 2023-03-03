Президент АВТОВАЗа высказался о российских производителях китайских электромобилей

Рассказывая об электрической модификации LADA Largus, г-н Соколов подчеркнул, что это единственный электромобиль, который может носить гордое звание отечественного. Почему? Потому что речь идет о полноценном российском производстве и разработке, а не о «переклеивании шильдиков». Камни полетели сразу в три огорода: «Москвича», который собирает перелицованные JAC, Evolute с его чуть видоизмененными Dongfeng и саратовского Alfarus, планирующего прикручивать колеса к «зеленым» FAW.

Президент АВТОВАЗа отметил, что прототип LADA e-Largus уже презентовали, и его, в частности, высоко оценил глава Удмуртии Александр Бречалов. Тольяттинцы приложат максимум усилий, чтобы до конца этого года выпустить первую опытную партию «батарейных» универсалов и фургонов, а в 2024-м уже наладить серийное производство «экологически чистой» новинки.

Что же до обычного, бензинового Largus, то он вернется на конвейер осенью. Это было известно и раньше, но Максим Соколов в очередной раз информацию подтвердил, добавив, что «Ларгус» — очень востребованная модель. А поскольку АВТОВАЗ понимает, что она бизнесу сильно нужна, ей уделят особое внимание: чтобы удовлетворить спрос, завод готов работать «хоть в три смены, если понадобится».