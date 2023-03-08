Осторожный оптимизм на авторынке. Станет ли легче жить российским водителям

Прошлый год для автомобильной отрасли оказался весьма пестрым и неравномерным. Впрочем, неудачным стало уже его начало — за январь и февраль продажи легковых авто упали на 4,3% без какого-то политического влияния на процесс. Но по сравнению с тем, что произошло потом, это были цветочки. В марте рынок обрушился разом на 62%, и затем в течение оставшихся девяти месяцев пребывал в нирване, являя собой полную противоположность буревестнику, который то крылом волны касался, то стрелой взмывал к тучам. Продажи то медленно опускались еще ниже, то лениво приподнимались.
Приняли упор лежа
И вот минули уже два месяца нового, 2023 года. Два месяца в новой реальности, не испорченные и не приукрашенные прошлыми достижениями или провалами. Их итоги удивительным образом совпали со средним числом продаж за весь прошлый год. По данным агентства «Автостат», за январь и февраль было зарегистрировано 110,7 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. И это примерно ⅙ от всех регистраций, сделанных за тяжелый 2022-ой. Что недвусмысленно свидетельствует о своего рода стабилизации, достижении определенного порога, ниже которого падать нет ни оснований, ни резонов. Отсюда всенепременно начнется подъем.
Что еще интересного и духоподъемного принесли нам два первых месяца года? Конечно же, положительная динамика производства и импорта транспорта, имеющего важное значение для экономики. Количество регистраций тяжелых грузовиков выросла на 5%, а автобусов — на 12% по отношению к тем же двум докризисным месяцам. Если кто-то скажет, что это не повод для оптимизма, позволю себе с ним не согласиться.
Старая, радуйся тихо!
Что касается легковых и легких коммерческих автомобилей, то тут пока можно вспомнить слова Одиссея, обращенные к его няньке: «Старая, радуйся тихо! Сдержись, не кричи от восторга!» Ибо радоваться действительно нечему, следует лишь осторожно удивляться: «Ну надо же, не сдохли»!
На ближайшие несколько лет ситуация стабилизировалась, и спрогнозировать путь ее развития не составляет труда. Рынком будут рулить китайцы и АВТОВАЗ. Никаким иранцам, индусам и угандийцам тут не светит. Да, общее качество представленных марок и моделей станет пониже, разнообразие — поменьше. Но хотя бы реальные машины понемногу начнут в салонах появляться. Основной массе водителей глубоко пополам, на чем будут ездить мажоры. В конце концов, пусть себе Ferrari привозят индивидуально.
В длинном списке брендов, официально присутствующих у нас, почти вся февральская десятка лидеров занята «Ладой» и «китайцами». Вот они и будут станут локомотивом возрождения автомобильной индустрии. А насколько быстро она будет раскочегариваться — сие зависит и от внешних условий, и от нашей самоорганизации в границах отечественной экономики. К сожалению, веры в гениальность нынешних руководителей экономического блока нет, но Россия всегда каким-то образом умудрялась вылезать из… ну скажем, из ямы, даже вопреки всем усилиям родных элит удержать ее там.
Параллельные «корейцы» и параллельный импорт
Есть, правда, в этом уравнении одна загадочная переменная. На 5 и 6 строках чудесным образом удерживаются Kia и Hyundai, хотя и продемонстрировавшие падение по отношению к прошлому году на 74%. Сдаваться бывшие безоговорочные повелители бюджетного сегмента не собираются, надеясь пересидеть смутные времена без резких демаршей. Как говорится, либо ишак сдохнет, либо падишах. А «корейцы» — вот они, тут как тут. Видимо, есть у них еще, чем подкормить рынок: регистрации иномарок российской сборки составили за февраль 20% от общего количества. И свалить все на один Haval не получится, хоть ты тресни — масштаб не тот.
Что ожидаемо не оправдалось — так это чрезмерные ожидания от параллельного импорта. Вопреки мечтам чиновников он изначально задумывался не как панацея от разрыва официальных связей с иностранными производителями, а лишь как временная подпорка. Именно поэтому в феврале подобным макаром было завезено всего 11% от всех зарегистрированных новых легковушек. Чисто для справки — в минувшем декабре их было 12%.
Процент туда-сюда не играет роли, но тенденция налицо — никакого роста. Весьма вероятно, что в ближайшее время количество таких машин сократится до величин совсем уж несущественных, поскольку и США, и их европейские вассалы собираются в своем санкционном давлении обратить главное внимание на пресечение возможностей обхода этих самых санкций — то есть, особенно активно бороться именно с «серым» импортом.