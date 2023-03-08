Осторожный оптимизм на авторынке. Станет ли легче жить российским водителям

Прошлый год для автомобильной отрасли оказался весьма пестрым и неравномерным. Впрочем, неудачным стало уже его начало — за январь и февраль продажи легковых авто упали на 4,3% без какого-то политического влияния на процесс. Но по сравнению с тем, что произошло потом, это были цветочки. В марте рынок обрушился разом на 62%, и затем в течение оставшихся девяти месяцев пребывал в нирване, являя собой полную противоположность буревестнику, который то крылом волны касался, то стрелой взмывал к тучам. Продажи то медленно опускались еще ниже, то лениво приподнимались.

Приняли упор лежа

И вот минули уже два месяца нового, 2023 года. Два месяца в новой реальности, не испорченные и не приукрашенные прошлыми достижениями или провалами. Их итоги удивительным образом совпали со средним числом продаж за весь прошлый год. По данным агентства «Автостат», за январь и февраль было зарегистрировано 110,7 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. И это примерно ⅙ от всех регистраций, сделанных за тяжелый 2022-ой. Что недвусмысленно свидетельствует о своего рода стабилизации, достижении определенного порога, ниже которого падать нет ни оснований, ни резонов. Отсюда всенепременно начнется подъем.

Что еще интересного и духоподъемного принесли нам два первых месяца года? Конечно же, положительная динамика производства и импорта транспорта, имеющего важное значение для экономики. Количество регистраций тяжелых грузовиков выросла на 5%, а автобусов — на 12% по отношению к тем же двум докризисным месяцам. Если кто-то скажет, что это не повод для оптимизма, позволю себе с ним не согласиться.