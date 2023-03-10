Mitsubishi электрифицирует все свои модели уже к 2035 году

10 марта Mitsubishi опубликовала свой среднесрочный план развития под названием «Challenge 2025»: в нем говорится о производстве подключаемых «гибридов» (PHEV), «гибридов» (HEV) и чисто электрических ТС (BEV). Так, японский автопроизводитель намерен «электрифицировать» 50% своих мировых продаж уже к 2030 году. А к 2035-му привод, так или иначе использующий электроэнергию, получит 100% моделей линейки. Ради достижения этой цели Mitsubishi планирует щедро инвестировать в исследования и разработки в «зеленой» области — в том числе вложить 1,5 млрд. долларов в производство аккумуляторов.

Новая стратегия подразумевает, что в течение ближайших пяти лет Mitsubishi выведет на рынок девять электрифицированных моделей: пять «гибридов» и четыре «чистых» электрокара. Семейство последних пополнят пикап и внедорожник, разработанные Mitsubishi, а также еще две «электрички», которые с технической точки зрения будут идентичны машинам, созданным Renault и Nissan.