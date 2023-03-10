Одноразовый автопром: у новых кроссоверов Nissan отрываются рули

Ужасно, но факт: прямо на ходу водитель автомобиля может держать в руках руль, попросту отвалившийся от рулевой колонки. Чем это грозит, полагаем, рассказать не нужно. В настоящий момент японцы объявили отзывную кампанию, затронувшую более тысячи выпущенных в 2023 году кроссоверов Nissan Ariya.

Кстати, с похожей проблемой не так давно сталкивались обладатели сомнительных заокеанских электропаркетников Tesla Model Y.

Между тем, у владельцев первых в истории марок Toyota и Subaru электрических SUV, построенных на единой платформе, в ходе движения могут отвалиться колеса. Речь идет о моделях Toyota BZ4X и Subaru Solterra. Интересно, что окажется страшнее: оторвавшиеся диски или все-таки руль?

Стоит добавить, что вышеупомянутые поделки легко заказать в России, воспользовавшись окном параллельного импорта. Но вот надо ли?