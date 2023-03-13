В России начали тайком собирать и продавать тягачи Iveco

Миасская компания АМТ Н. В., занимавшаяся до начала событий прошлой весны сборкой грузовых автомобилей Iveco, не загнулась, как выясняется, после ухода иностранного партнера из России. СП «Ивеко-АМТ», приказало долго жить после того, как итальянцы передали свою долю в нем россиянам и полностью завершили свою деятельность в нашей стране. Соответственно, и выпуск грузовиков был свернут.

Однако теперь миасский автопроизводитель начал продавать трехосные шасси — с кабиной от Iveco EuroTrakker, но без каких-либо шильдиков, эмблем или иных опознавательных знаков. Любопытно, что на эту модель уже оформлено «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Там в качестве марки автомобиля прописан бренд АМТ N. V. Машина выпускается с колесными формулами 6х6 и 6х4. Двигатель — 12,8-литровый рядный дизель мощностью 480 л. с.

Судя по ОТТС, мотор явно имеет «ивековские» корни. Скорее всего, его поставляют с китайского СП Saic-Iveco Hongyan. Система управления двигателем, ТНВД, форсунки — от Bosch, нагнетатель — от Wuxi (китайский Cummins). 12-ступенчатая МКП — от Shaanxi Fast Gear Company. В общем, у АМТ получился «поднебесный Iveco». Что объясняет стыдливое отсутствие рекламы и PR-акций по поводу выхода на российский рынок иностранного конкурента «камазовским» аналогам.

Просто на маркетплейсах и в прайс-листах дилеров недавно появились полноприводные шасси и седельные тягачи марки АМТ N. V. По цене около 11 млн. рублей. Напомним, что их прямой конкурент от КамАЗ — модель КАМАЗ 65225–7015–53 — стоит сейчас в районе 8 млн. руб.