В России начали тайком собирать и продавать тягачи Iveco

фото: uralst.ru
Закрытое некоторое время назад производство тягачей и грузовиков известной европейской марки в Челябинской области без лишнего шума и пыли заработало вновь. Портал «АвтоВзгляд» обнаружил признаки жизни на «умершем» весной прошлого года заводе.
Максим Строкер

Миасская компания АМТ Н. В., занимавшаяся до начала событий прошлой весны сборкой грузовых автомобилей Iveco, не загнулась, как выясняется, после ухода иностранного партнера из России. СП «Ивеко-АМТ», приказало долго жить после того, как итальянцы передали свою долю в нем россиянам и полностью завершили свою деятельность в нашей стране. Соответственно, и выпуск грузовиков был свернут.

Однако теперь миасский автопроизводитель начал продавать трехосные шасси — с кабиной от Iveco EuroTrakker, но без каких-либо шильдиков, эмблем или иных опознавательных знаков. Любопытно, что на эту модель уже оформлено «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Там в качестве марки автомобиля прописан бренд АМТ N. V. Машина выпускается с колесными формулами 6х6 и 6х4. Двигатель — 12,8-литровый рядный дизель мощностью 480 л. с.

Судя по ОТТС, мотор явно имеет «ивековские» корни. Скорее всего, его поставляют с китайского СП Saic-Iveco Hongyan. Система управления двигателем, ТНВД, форсунки — от Bosch, нагнетатель — от Wuxi (китайский Cummins). 12-ступенчатая МКП — от Shaanxi Fast Gear Company. В общем, у АМТ получился «поднебесный Iveco». Что объясняет стыдливое отсутствие рекламы и PR-акций по поводу выхода на российский рынок иностранного конкурента «камазовским» аналогам.

Просто на маркетплейсах и в прайс-листах дилеров недавно появились полноприводные шасси и седельные тягачи марки АМТ N. V. По цене около 11 млн. рублей. Напомним, что их прямой конкурент от КамАЗ — модель КАМАЗ 65225–7015–53 — стоит сейчас в районе 8 млн. руб.

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13 марта 2023
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