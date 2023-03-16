Мантуров пообещал дальнейший рост цен на автомобили в России

— Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень промышленной инфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — насколько, — так Мантуров оценил перспективы уменьшения цен на ввозимые в Россию автомобили марок, внесенных на днях Минпромторгом в список допущенных для параллельного импорта.
В него вошли такие бренды как Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroёn, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Любое ТС этих марок без каких-либо проблем можно было привезти и продать в России и до последнего «апдейта» минпромторговского списка. Упоминание бренда в этом документе, как выясняется, не будет влиять ни на доступность товаров, ни на их цену.
В связи с чем становится совсем непонятно: зачем вообще Минпромторг носится с этим своим «списком параллельного импорта»? Неужели только ради генерации информационных поводов, призванных продемонстрировать бурную деятельность министерства на благо родной экономики?
– Я не думаю, что параллельный импорт существенно повлияет на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по авторынку цены выровнялись, — приводит другое изречение Мантурова на эту тему РИА Новости.
Как говорится, комментарии излишни…
Кроме того, Мантуров подтвердил журналистам информацию о том, что Toyota может передать свой российский завод в Санкт-Петербурге подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Не исключено, что речь идет о схеме, уже применявшейся при переходе контроля над российскими активами ушедших из РФ Renault и Nissan. Напомним, что тогда НАМИ приобрел их по цене в 1 рубль за собственность каждого из брендов.