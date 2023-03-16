Мантуров пообещал дальнейший рост цен на автомобили в России

— Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень промышленной инфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — насколько, — так Мантуров оценил перспективы уменьшения цен на ввозимые в Россию автомобили марок, внесенных на днях Минпромторгом в список допущенных для параллельного импорта.

В него вошли такие бренды как Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroёn, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Любое ТС этих марок без каких-либо проблем можно было привезти и продать в России и до последнего «апдейта» минпромторговского списка. Упоминание бренда в этом документе, как выясняется, не будет влиять ни на доступность товаров, ни на их цену.

В связи с чем становится совсем непонятно: зачем вообще Минпромторг носится с этим своим «списком параллельного импорта»? Неужели только ради генерации информационных поводов, призванных продемонстрировать бурную деятельность министерства на благо родной экономики?