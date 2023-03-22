Great Wall привез в Россию пикап Poer King Kong

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Great Wall пообещал до конца весны 2023 года выпустить на российский рынок свой пикап Poer King Kong. Портал «АвтоВзгляд» выяснил ряд любопытных подробностей об этой машине.
Максим Строкер

Автомобиль появился на китайском рынке около года назад, а недавно получил «обновку» в виде 6-ступенчатой АКП. В Россию же будет поставляться вариант с 6-ступенчатой «механикой». Привод — задний, с возможностью подключения «передка». Силовых агрегатов два: бензиновый и дизельный — каждый объемом 2 л. Турбированная «бензинка» развивает 190 л. с. и разгоняет пикап до 100 км/ч за 9,5 секунд — если верить китайским источникам. Дизельный агрегат в угоду отечественному налогообложению дефорсирован со 163 до 150 л. с. «В девичестве» он обеспечивал старт «до сотни» за 8,5 секунд. Заметим, что официальный релиз о российском запуске Great Wall Poer King Kong лишен данных о динамических способностях модели.

Зато в нем сообщается, что ее габариты составляют 5641х1880х1815 мм, а длина грузового отсека достигает 1,8 м. Максимальная грузоподъемность — 975 кг. Пикап оснащен камерами кругового обзора, датчиками освещенности и дождя, а также системами экстренного торможения и предотвращения опрокидывания. В салоне установлен 10-дюймовый мультимедийный дисплей. Модель будет доступна в двух комплектациях и шести цветах кузова. Производитель уверяет, что Poer King Kong адаптировали для российских условий: кузова проходят антикоррозийную обработку. Кроме того, тут имеется пакет «теплых опций», включающий электрообогрев руля, зеркал, передних сидений и зоны покоя стеклоочистителей.

В КНР розничные цены на «Кинг Конга» укладываются в диапазон 95 800–125 800 юаней, что соответствует 1–1,5 млн. рублей. Ориентируясь на эти суммы можно смело предположить, что в российской рознице машина будет стоить как минимум вдвое дороже: 2—3 млн. рублей.

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22 марта 2023
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