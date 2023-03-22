Great Wall привез в Россию пикап Poer King Kong

Автомобиль появился на китайском рынке около года назад, а недавно получил «обновку» в виде 6-ступенчатой АКП. В Россию же будет поставляться вариант с 6-ступенчатой «механикой». Привод — задний, с возможностью подключения «передка». Силовых агрегатов два: бензиновый и дизельный — каждый объемом 2 л. Турбированная «бензинка» развивает 190 л. с. и разгоняет пикап до 100 км/ч за 9,5 секунд — если верить китайским источникам. Дизельный агрегат в угоду отечественному налогообложению дефорсирован со 163 до 150 л. с. «В девичестве» он обеспечивал старт «до сотни» за 8,5 секунд. Заметим, что официальный релиз о российском запуске Great Wall Poer King Kong лишен данных о динамических способностях модели.

Зато в нем сообщается, что ее габариты составляют 5641х1880х1815 мм, а длина грузового отсека достигает 1,8 м. Максимальная грузоподъемность — 975 кг. Пикап оснащен камерами кругового обзора, датчиками освещенности и дождя, а также системами экстренного торможения и предотвращения опрокидывания. В салоне установлен 10-дюймовый мультимедийный дисплей. Модель будет доступна в двух комплектациях и шести цветах кузова. Производитель уверяет, что Poer King Kong адаптировали для российских условий: кузова проходят антикоррозийную обработку. Кроме того, тут имеется пакет «теплых опций», включающий электрообогрев руля, зеркал, передних сидений и зоны покоя стеклоочистителей.

В КНР розничные цены на «Кинг Конга» укладываются в диапазон 95 800–125 800 юаней, что соответствует 1–1,5 млн. рублей. Ориентируясь на эти суммы можно смело предположить, что в российской рознице машина будет стоить как минимум вдвое дороже: 2—3 млн. рублей.