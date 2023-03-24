Jeep окончательно снял с производства Cherokee

Нынешнее поколение Jeep Cherokee появилось в 2014 году. Сначала его приняли на ура, но потом продажи начали планомерно падать. Затем свое слово сказал коронавирус и последующие проблемы с поставкой комплектующих. В итоге в 2022 году удалось реализовать порядка 40 000 машин, что вдвое меньше, чем в 2021 году.

Теперь, как передает The Drive, менеджмент решил окончательно свернуть сборку Cherokee. Одновременно с этим может быть закрыт завод в Белвидире, где и выпускали модель.

Однако компания не планирует покидать важный для себя сегмент рынка. Ожидается, что на место «Широкого» придет другой автомобиль с иным именем. Но что он будет собой представлять — пока загадка. Нам же остается лишь помянуть легенду и отправить ее в музей.