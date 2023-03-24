Еще и Тайланд: тайцы хотят поставлять в Россию запчасти для японских машин

Согласно данным его председателя Валерия Барченко, в Таиланде производят автокомпоненты (в том числе и оригинальные) преимущественно для автомобилей японских брендов, свернувших свою деятельность в России.

— Сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или совместимыми с оригинальным оборудованием, — сообщил Барченко РИА «Новости».

По его словам, Минторг Таиланда организовал онлайн-переговоры с российскими коллегами. В них приняла участие неназванный крупный российский дистрибьютор автозапчастей для иномарок.

Заметим, что работа с тайскими поставщиками «оригинала» для автомобилей японских марок может иметь смысл лишь в том случае, если розничные цены на их продукцию на российском рынке окажутся существенно ниже тех, что сложились на данный момент.