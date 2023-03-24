Еще и Тайланд: тайцы хотят поставлять в Россию запчасти для японских машин

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Проблемы с поставками запчастей для иномарок в России уже вроде как давно преодолены. Однако российские чиновники упорно продолжают заниматься их решением. В том числе и с участием таиландских производителей. Портал «АвтоВзгляд» узнал о неторопливых усилиях в этом направлении со стороны Российско-таиландского делового совета.
Максим Строкер

Согласно данным его председателя Валерия Барченко, в Таиланде производят автокомпоненты (в том числе и оригинальные) преимущественно для автомобилей японских брендов, свернувших свою деятельность в России.

— Сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или совместимыми с оригинальным оборудованием, — сообщил Барченко РИА «Новости».

По его словам, Минторг Таиланда организовал онлайн-переговоры с российскими коллегами. В них приняла участие неназванный крупный российский дистрибьютор автозапчастей для иномарок.

Заметим, что работа с тайскими поставщиками «оригинала» для автомобилей японских марок может иметь смысл лишь в том случае, если розничные цены на их продукцию на российском рынке окажутся существенно ниже тех, что сложились на данный момент.

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24 марта 2023
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