АВТОВАЗ перезапустит бывший завод Nissan раньше, чем предполагалось

Фото: digitnews.in
Бывший завод Nissan в Северной столице, который после ухода японцев из России достался НАМИ, должен был перезапуститься во второй половине текущего года. Теперь же стало известно, что это случится раньше — уже в апреле-июне. Такие сроки обозначил на заседании Союза машиностроителей глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
Кристина Извекова

Подробностей об автомобилях, которые будут выпускаться на заводе в Санкт-Петербурге, по-прежнему немного. Известно лишь, что на конвейер встанут машины C- и D-классов одного китайского бренда (какого именно, пока официально не сообщается), а в продажу они поступят под маркой LADA.

Как ранее в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, до конца 2023-го петербуржский автозавод выпустит до 10 000 автомобилей, хотя потенциал этой площадки оценивается в 100 000 машин в год. В дальнейшем объем планируют наращивать, а в 2024—2027 годах серьезно углубить локализацию.

Напомним, что прощаясь с российским рынком, компания Nissan продала по символической цене свой завод в Санкт-Петербурге институту НАМИ. А в феврале 2023-го его выкупил АВТОВАЗ, получив долю в 99%.

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30 марта 2023
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