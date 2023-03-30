АВТОВАЗ перезапустит бывший завод Nissan раньше, чем предполагалось

Подробностей об автомобилях, которые будут выпускаться на заводе в Санкт-Петербурге, по-прежнему немного. Известно лишь, что на конвейер встанут машины C- и D-классов одного китайского бренда (какого именно, пока официально не сообщается), а в продажу они поступят под маркой LADA.

Как ранее в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, до конца 2023-го петербуржский автозавод выпустит до 10 000 автомобилей, хотя потенциал этой площадки оценивается в 100 000 машин в год. В дальнейшем объем планируют наращивать, а в 2024—2027 годах серьезно углубить локализацию.

Напомним, что прощаясь с российским рынком, компания Nissan продала по символической цене свой завод в Санкт-Петербурге институту НАМИ. А в феврале 2023-го его выкупил АВТОВАЗ, получив долю в 99%.