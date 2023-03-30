Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования

— Программа льготного автокредитования возобновляется. В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей, — сказано в заявлении Минпромторга.

По условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по автокредиту составляет 20% от стоимости машины (для жителей ДФО — 25%). Программой можно воспользоваться при покупке автомобиля отечественного производства стоимостью не более 2 млн. рублей. Скидка на электромобили российского производства, как и ранее, доступна для всех категорий заемщиков. Она составляет 25%, но не более 625 000 рублей.