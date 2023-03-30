Недолго осталось: назван срок, когда подешевеют автомобили в России

По разным оценкам цены на легковушки в России скакнули в начале прошлого года в среднем на 50%. Да так и застыли на том уровне до сих пор. За прошедшее с тех пор время курс российской валюты фактически вернулся к показателям «до февраля 2022 года», а зарплаты и покупательская способность населения не выросли. Машины дорогие и люди не рвутся их покупать. Новый автомобиль реально превращается из средства передвижения в роскошь. Неестественность сложившейся ситуации очевидна всем — от «рулевых» автомобильной отрасли до последнего автовладельца.

Учитывая все вышесказанное, мы решили выяснить: что думают о перспективах снижения цен на новые машины специалисты авторынка, то есть люди непосредственно «погруженные» в эту тематику.

— Ожидать снижения розничных цен на легковые автомобили и кроссоверы до конца этого года не стоит. Теоретически, при увеличении предложения машин, цены должны немного опуститься. Но проблема в том, что реальный платежеспособный спрос в России в этом году соответствует порядка 950 000 легковым автомобилям. А на рынке, как ожидается, в этом году их будет реализовано лишь 650 000—670 000 единиц. Таким образом, мы видим дефицит в районе 300 000 автомобилей. И пока его нечем компенсировать. Российские автозаводы реализуют не многим более 500 000 авто в год. По параллельному импорту, в лучшем случае, будет ввезено порядка 150 000—180 000 штук, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» независимый консультант индустрии автомобилей и транспорта Сергей Бургазлиев.