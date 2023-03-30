Недолго осталось: назван срок, когда подешевеют автомобили в России

По разным оценкам цены на легковушки в России скакнули в начале прошлого года в среднем на 50%. Да так и застыли на том уровне до сих пор. За прошедшее с тех пор время курс российской валюты фактически вернулся к показателям «до февраля 2022 года», а зарплаты и покупательская способность населения не выросли. Машины дорогие и люди не рвутся их покупать. Новый автомобиль реально превращается из средства передвижения в роскошь. Неестественность сложившейся ситуации очевидна всем — от «рулевых» автомобильной отрасли до последнего автовладельца.
Учитывая все вышесказанное, мы решили выяснить: что думают о перспективах снижения цен на новые машины специалисты авторынка, то есть люди непосредственно «погруженные» в эту тематику.
— Ожидать снижения розничных цен на легковые автомобили и кроссоверы до конца этого года не стоит. Теоретически, при увеличении предложения машин, цены должны немного опуститься. Но проблема в том, что реальный платежеспособный спрос в России в этом году соответствует порядка 950 000 легковым автомобилям. А на рынке, как ожидается, в этом году их будет реализовано лишь 650 000—670 000 единиц. Таким образом, мы видим дефицит в районе 300 000 автомобилей. И пока его нечем компенсировать. Российские автозаводы реализуют не многим более 500 000 авто в год. По параллельному импорту, в лучшем случае, будет ввезено порядка 150 000—180 000 штук, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» независимый консультант индустрии автомобилей и транспорта Сергей Бургазлиев.
С прогнозами и выкладками Сергея Бургазлиева относительно вероятной динамики цен на российском авторынке согласен глава онлайн-аукциона новых автомобилей Car Click Сергей Пиголкин.
— Снижение цен на автомобили в обозримой перспективе маловероятно. Все просто: нет локализации машин иностранных брендов — нет низких цен. Логистика доставки машин из Китая очень недешевая. Да и вообще — отовсюду уже дорого везти. Плюс таможенные сборы. Допустим, в Китае некая модель стоит 8000−10 000 долларов, примерно 620 000—770 000 рублей на наши деньги. После прохождения таможенных процедур и доставки до Москвы она будет стоить не менее 1,8—2 млн. рублей. Возвращаясь же к вопросу о снижении цен предположу, что теоретически оно возможно только в отношении машин «большой китайской тройки» — Haval, Chery и Geely. Ибо у них есть запас по марже. Но я сомневаюсь, что они пойдут на это, — считает Пиголкин.
Тем не менее, ситуация на российском авторынке на горизонте свыше 1,5—2 лет имеет все шансы оказаться не столь печальной как сейчас. Именно на таком временном отрезке возможно насыщение рынка автомобилями, благодаря которому цены пойдут вниз.
— В России сейчас существует дефицит предложения машин в объеме примерно равном 1 млн. единиц. Это дает возможность продавцам диктовать цены, качнув рыночный «маятник» до упора в сторону их повышения. Толкнуть его обратно может увеличение предложения автомобилей. По моим оценкам, в течении ближайшего года-полутора «маятник» будет находиться в своем нынешнем положении. Только потом он начнет двигаться в сторону снижения розничной стоимости автомобилей. Это случится, когда полностью перестроятся производители и импортеры китайских машин, в России будут локализованы и заработают производства ТС и АВТОВАЗ, преодолев трудности с поставками комплектующих, выйдет на приличные объемы производства. Но не раньше. Наш рынок должен вернуться к объему предложения на уровне 1,6—1,8 млн. машин в год. Только тогда дефицит исчезнет и цены сами потихоньку пойдут вниз. Если предложение вырастет хотя бы до 2 млн., они упадут существенно. Разумеется, все вышесказанное сбудется лишь при условии, что у нас в экономике не случится серьезных потрясений. Например, не произойдет девальвация рубля, после которой о снижении розничных цен можно будет позабыть, — считает председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.
Таким образом, российским автовладельцам имеет смысл повременить с покупкой нового личного транспорта как минимум года полтора. За этот срок ситуация на авторынке страны должна наладиться.