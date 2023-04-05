На «Автоторе» стартовало производство автомобилей BAIC

Сегодня на одной «нитке» конвейера собирают компактный кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 Plus. Под капотом SUV работает 1,5-литровый 116-сильный мотор. А четырехдверку комплектуют агрегатом того же объема, но меньшей отдачей — 113 л. с. Напомним, что X35 сравним по габаритам с Hyundai Creta, а U5 Plus — с Elantra.

Пока сборку осуществляют крупноузловым методом: из КНР поставляют сваренные и окрашенные кузова вместе с рядом деталей. Но в дальнейшем процент локализации обещают увеличить. Уже в течение 2023 года на машинах появятся отечественные аккумуляторы, бамперы, кресла и стекла. А в 2024-м предприятие перейдет на производство полного цикла со сваркой и окраской.

Продажи BAIC X35 и BAIC U5 Plus начнутся во втором квартале 2023 года. За седан попросят от 1 699 900 рублей, а за кроссовер придется отдать не менее 1 698 900 целковых.