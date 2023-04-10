Автомобили, успешно продающиеся в России, несмотря на чудовищные пробеги

С одной стороны, автомобиль с колоссальными цифрами на одометре отпугивает покупателя, ведь после приобретения видавшей виды машины она может попросту рассыпаться. А с другой — большой пробег напрямую говорит о том, что авто обладает завидными показателями надежности и износостойкости. Иными словами, при должном и своевременном обслуживании способно долгие годы радовать своего владельца. Какие же модели живут дольше остальных?
Согласно анализу данных о потребительских запросах истории автомобилей на вторичном рынке, проведенному аналитиками «Автотеки», среди машин в возрасте от четырех до семи лет наиболее высокий средний пробег отмечен у корейского седана Hyundai Accent, а среди «трехлеток» — у Kia Optima. Что касается более старых изделий, то самым «долгоиграющим» эксперты признали японский Isuzu D-Max.
У моделей в возрастной группе до трех лет пиковый средний пробег зафиксирован у русско-японских поделок системы Datsun — 67 552 км. Второе место заняли грузовички от ГАЗ со средним показателем в 45 847 км, а замыкает ТОП−3 немецкая марка Volkswagen, чьи модели менее, чем за три года в среднем наматывают без малого 45 000 км. В пятерке также продукция Kia и отечественной LADA, чьи цифры варьируются от 43 000 до 44 000 км.
Как уже было сказано, среди «трехлеток» максимальный пробег характерен для седана Kia Optima — почти 80 000 км. Что, впрочем, неудивительно, ведь эти корейские авто активно используются в такси. На 10 000 меньше накатывают Datsun on-DO, а еще 10 000 пресловутых километров уступает Kia Sorento Prime. Больше 50 000 накручивают за три года российские «Нивы» и «Ларгусы». Но, как мы знаем, для «нашемарок» — это лишь цветочки.
Говоря о продукции автомарок в возрасте от четырех до семи лет, то тут самым из самых оказался ГАЗ, чьи машины за эти годы в среднем накатывают почти по 150 000 км. Чуть меньше — около 130 000 км — проезжают чешские Skoda, а немногим больше 120 000 — французские Citroёn. Да, последних в России много меньше, чем авто упомянутых выше брендов, но расстаются с ними потребители крайне неохотно.
Замыкают же ТОП−5 в этом возрастном диапазоне Opel и VW с пробегами от 111 000 до 115 000 км. Если рассматривать помодельно, то больше всего дорог ощутил на себе Hyundai Accent со средним показателем в 235 000 км, вслед за ним «едет» Citroёn Grand C4 Picasso (167 965 км), а «догоняет» Nissan Almera со средним пробегом 147 469 км. По 150 000 легко наматывают Toyota Hilux и Renault Logan. И судя по всему, не очень-то досаждают «болячками» своим владельцам.
А вот в числе самых долговечных авто старше восьми лет значатся Isuzu D-Max, еще не сломавшись после 392 000 пройденных км, Volkswagen Transporter с одометром, где красуются 378 996 км, Toyota Carina со средним километражем в 376 397, а также Toyota Previa, способная и после 370 000 км бороздить просторы нашей родины. Последняя, к слову, имеет правый руль и широко используется на Дальнем Востоке. Впрочем, после открывшегося окна параллельного импорта «японки» стали активно расходиься по всей стране.