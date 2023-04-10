Автомобили, успешно продающиеся в России, несмотря на чудовищные пробеги

С одной стороны, автомобиль с колоссальными цифрами на одометре отпугивает покупателя, ведь после приобретения видавшей виды машины она может попросту рассыпаться. А с другой — большой пробег напрямую говорит о том, что авто обладает завидными показателями надежности и износостойкости. Иными словами, при должном и своевременном обслуживании способно долгие годы радовать своего владельца. Какие же модели живут дольше остальных?

Согласно анализу данных о потребительских запросах истории автомобилей на вторичном рынке, проведенному аналитиками «Автотеки», среди машин в возрасте от четырех до семи лет наиболее высокий средний пробег отмечен у корейского седана Hyundai Accent, а среди «трехлеток» — у Kia Optima. Что касается более старых изделий, то самым «долгоиграющим» эксперты признали японский Isuzu D-Max.

У моделей в возрастной группе до трех лет пиковый средний пробег зафиксирован у русско-японских поделок системы Datsun — 67 552 км. Второе место заняли грузовички от ГАЗ со средним показателем в 45 847 км, а замыкает ТОП−3 немецкая марка Volkswagen, чьи модели менее, чем за три года в среднем наматывают без малого 45 000 км. В пятерке также продукция Kia и отечественной LADA, чьи цифры варьируются от 43 000 до 44 000 км.

Как уже было сказано, среди «трехлеток» максимальный пробег характерен для седана Kia Optima — почти 80 000 км. Что, впрочем, неудивительно, ведь эти корейские авто активно используются в такси. На 10 000 меньше накатывают Datsun on-DO, а еще 10 000 пресловутых километров уступает Kia Sorento Prime. Больше 50 000 накручивают за три года российские «Нивы» и «Ларгусы». Но, как мы знаем, для «нашемарок» — это лишь цветочки.