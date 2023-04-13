Какие подержанные грузовики продаются в России лучше остальных

Больше всего грузовые автомобили приобретают в столичном регионе, на который приходится 16% от общего спроса в стране. Но подтягивается и провинция: покупательский интерес наблюдается в Краснодарском крае (6,2%), Татарстане (4,6%), Ростовской области (3,5%), а также в Питере и окрестностях (3,5%).

Что касается моделей, пользующихся наибольшей популярностью у покупателей, то бестселлером в период с января по март 2023 года стал корейский Hyundai HD78 с 3,1-процентной долей и средним прайсом в 1 450 000 рублей.

Вторым по востребованности идет исконно русский КамАЗ 65 115 с долей спроса, равной 3%, и средней стоимостью в 2 500 000 рублей. А замыкает тройку лидеров, по информации аналитиков «Авито Авто», ГАЗ «Валдай», которому досталось 2,1% сегмента. Автомобиль в среднем торгуется за 778 000 в руб.

Также в числе популярных грузовиков значатся камазовские модели 5 320, 6 520, 55 111 и японский Mitsubishi Fuso Canter.