Названы цены на новый седан Omoda S5 в России

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Китайская марка Omoda объявила цены на вторую модель в своей продуктовой линейке на российском рынке. Так, седан Omoda S5, который появится у дилеров в трех вариантах исполнения и двух модификациях, попросит за себя минимум 2 019 900 рублей. Правда, при условии оформления кредита и сдачи прежнего автомобиля в Trade-in. Без учета действия маркетинговых программ новинка выйдет ощутимо дороже.
Мирон Горин

Новый седан Omoda S5, оказавшийся совсем не бюджетным, поступит в продажу в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra. Двигатель — на выбор — атмосферный или турбированный. Младший развивает 113 сил, а топовый — 147 л. с. Коробка передач — вариатор.

Стоит отметить, что даже в стандартной версии автомобиль получил исчерпывающий набор продвинутых опций, а также полностью диодную оптику, аудиосистему и мультимедиа с 10,25-дюймовым многоцветным тачпадом. Интерактивным интефейсом может похвастать и приборная панель.

А вот за колесные диски увеличенного диаметра и огромный пакет систем безопасности, включая мониторинг слепых зон, ассистенты при перестроении и удержания автомобиля в полосе движения, функции автоматического торможения и предотвращения ДТП, придется доплатить еще не менее 240 000 рублей.

Седан Omoda S5 появится в продаже до конца апреля, а к июлю линейку модели пополнит самая нарядная модификация с приставкой GT. Речь идет о спортивной версии авто с агрессивным дизайном, расширенным функционалом и более мощным двигателем.

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17 апреля 2023
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