Хроники обмана: как китайцы меняют вектор развития российского автопрома

По воле судеб почти с самого начала своей деятельности частное калининградское предприятие «Автотор» избрало стратегией мультибрендовость. На заводе была организована отверточная сборка автомобилей Kia, Hyundai, BMW. На некоторое время там прописалась General Motors, затем зашел на огонек бренд Genesis.

Разбег на рубль

Когда зарубежные бренды в прошлом году не возобновили по известным причинам контракты с предприятием, руководству пришлось всерьез задуматься о будущем. Решение проблемы нашлось, прямо скажем, странное. Глава «Автотора» Владимир Щербаков объявил, что его компания теперь займется производством компактных электромобилей в количестве 50 — 60 тысяч ежегодно, предназначенных для молодежи, пожилых и малоподвижных людей. В обеспечение сего плана будет построено семь новых заводов.

Сомнения в жизнеспособности проекта появились одновременно с его обнародованием. Ни цели, ни финансовые возможности, ни предполагаемая покупательская аудитория явно не коррелировали с реальностью. Зато заявление звучало крайне жизнеутверждающе, а главное — очень прогрессивно.