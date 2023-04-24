Хроники обмана: как китайцы меняют вектор развития российского автопрома

По воле судеб почти с самого начала своей деятельности частное калининградское предприятие «Автотор» избрало стратегией мультибрендовость. На заводе была организована отверточная сборка автомобилей Kia, Hyundai, BMW. На некоторое время там прописалась General Motors, затем зашел на огонек бренд Genesis.
Разбег на рубль
Когда зарубежные бренды в прошлом году не возобновили по известным причинам контракты с предприятием, руководству пришлось всерьез задуматься о будущем. Решение проблемы нашлось, прямо скажем, странное. Глава «Автотора» Владимир Щербаков объявил, что его компания теперь займется производством компактных электромобилей в количестве 50 — 60 тысяч ежегодно, предназначенных для молодежи, пожилых и малоподвижных людей. В обеспечение сего плана будет построено семь новых заводов.
Сомнения в жизнеспособности проекта появились одновременно с его обнародованием. Ни цели, ни финансовые возможности, ни предполагаемая покупательская аудитория явно не коррелировали с реальностью. Зато заявление звучало крайне жизнеутверждающе, а главное — очень прогрессивно.
Партнеры подтянулись
Но вот период досужих разговоров закончился — настало время мешки ворочать. И завод начал отверточную сборку… нет, вовсе не электромобилей, до зарезу необходимых российским пожилым водителям. На конвейеры «Автотора» встали изделия небольшой китайской фирмы Kaiyi. Седан гольф-класса E5 — не самая новая машина в этом мире, да и бензиновая дальше некуда. В перспективных планах — еще три модели того же китайского бренда, причем все без исключения кроссоверы и все без исключения работают на проклятом бензине.
Верный своей мультибрендовой стратегии, калининградский завод не остановился на Kaiyi. В апреле было подписано соглашение о сотрудничестве с BAIC — крупным китайским государственным холдингом. Те, кто надеется, что вот сейчас-то и поедут из распахнутых ворот «Автотора» веселые молодежные электромобильчики, рискуют жестоко разочароваться. Это опять будут вульгарные бензиновые кроссовер X35 и седан U5 plus.
Двумя партнерами страсть руководства «Автотора» к электротяге утолить не удалось совершенно. И в этом месяце завод заключил еще одно сборочное соглашение. В первый раз он подружился с небольшой фирмешкой, во второй — с госконцерном. Теперь же его партнером стал бренд, с родословной настолько чудесной, что просто грех ее не пересказать.
Компания нелегкой судьбы
Компания SWM была основана в 1971 году бизнесменами Пьеро Сирони и Фаусто Вергани. Она базировалась в Милане и выпускала мотоциклы, но недолго. В середине 80-х годов фирма столкнулась с падением спроса и позднее была вынуждена войти в состав китайского концерна Shineray. Некоторое время китайцы еще баловались двухколесными монстриками, но в 2016 году решили наладить выпуск автомобилей.
Преображенная SWM заключила соглашение с Brilliance, результатом которого стал кроссовер X7, дебютировавший в сентябре 2016 года. Производство SWM сосредоточено в городе Чунцин, а дизайн-центр находится в Италии, но автомобили этой марки в Поднебесной особым успехом не пользуются, несмотря на окружающий ее легкий итальянский флер.
Сложно отделаться от мысли, что на выбор столь разноплановых партнеров «Автотор» толкала немудреная поговорка «Бери, что дают». Однако вот ведь незадача. В России планируется выпускать в содружестве с SWM три кроссовера: компактный G01F, средний G01 и большой G05 Pro. Все три, как назло, вооружены обычными бензиновыми моторами с турбонаддувом объемом 1,5 л.
Ну, и где же обещанные электромобили?