Российские заводы Hyundai, Toyota и Nissan получили убыток на 57 млрд. рублей

Расположенные в Питере заводы южнокорейской Hyundai (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»), а также японских Toyota (ООО «Тойота Мотор») и Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») суммарно отразили в своих финансовых отчетах за 2022 год 57 млрд. рублей чистого убытка. В 2022 году их суммарная выручка упала до 157,6 млрд. рублей с отметки 639,2 млрд. рублей, полученных по итогам 2021 года. Тогда их общая прибыль составила более 36 млрд. рублей.

Максимальный убыток за 2022 год продемонстрировало российское предприятие Toyota — более 32 млрд. рублей. Hyundai отчиталась о 19 млрд. рублей убытка, а Nissan — о 6 млрд. Любопытно, что российский Nissan, единственный среди коллег по несчастью на российском авторынке, оказывается выплачивал в 2022 году дивиденды! На эти цели, судя по его бухгалтерии, ушло порядка 1 млрд. рублей.

Напомним, что в течение прошлого года японские Toyota и Nissan объявили о закрытии своих производственных площадок в Санкт-Петербурге. А одно из питерских предприятий корейской Hyundai, постояв какое-то время без дела, принялось потихоньку выпускать запчасти и компоненты для сборки автомобилей бренда в Казахстане. Выпуск корейских авто на территории России не возобновлялся.