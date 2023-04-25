В России шины Nokian официально переименованы в Ikon

По условиям сделки по продаже шинного бизнеса Nokian в России, которая состоялась в конце марта 2023 года, новому владельцу отшел бренд Nordman. В результате ПАО «Татнефть», помимо производственной площадки Nokian Tyres во Всеволожске, получило 100% акций ООО «Хакка Инвест», занимавшегося арендой и управлением недвижимым имуществом Nokian Tyres в России. Сделка оценивалась в 285 млн. евро.

Известно, что завод во Всеволожске оснащен 14 производственными линиями и может выпускать до 17 млн. покрышек в год. Согласно официальному сообщению нового собственника, на нем сейчас производят «шины средне-ценового сегмента под брендом Nordman». Премиальные покрышки будут выпускаться уже под новым материнским брендом — Ikon Tyres.

Компания Ikon Tyres также заявила, что берет на себя все обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии на ранее проданные в России шины Nokian Tyres, вне зависимости от страны их производства.