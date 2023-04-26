Названа уточненная дата запуска производства нового кроссовера LADA X-Cross 5

– Концерн АВТОВАЗ выпустит первый серийный автомобиль LADA на площадке бывшего завода Nissan уже в середине июня. До конца года с конвейера сойдут 10 000 автомобилей. В последующие 2 года выпуск увеличится до 30 000 в год, и мы не будем уже ни от кого зависеть, сами будем выпускать автомобили, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского парламента.

Напомним, что пару недель назад в ходе дилерской конференции LADA АВТОВАЗ «засветил» свою новую модель — X-Cross 5. Она оказалась перелицованным FAW Bestune T77 — переднеприводным «городским кроссовером», как его классифицирует китайский производитель.

Технические характеристики LADA X-Cross 5 пока официально озвучены не были. «Оригинальный» FAW Bestune T77 в комплектации для российского рынка имеет 160-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, агрегатируемый с либо 6-ступенчатой «механикой», либо с 7-диапазонным «роботом». На данный момент российские дилеры FAW предлагают его по цене от 2,17 млн. рублей за базовую версию и от 2,4 млн. целковых в топовом исполнении.

Напомним, сделку по приобретению российских активов Nissan, включая питерский завод, АВТОВАЗ закрыл в начале февраля текущего года. Согласно ее условиям, японцы получили опцион на обратный выкуп местного бизнеса в течение ближайших 6 лет.