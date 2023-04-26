Omoda нацелилась в ТОП−5 на российском рынке, назвав конкурентов, которых не боится

По мнению босса российского офиса Omoda, доля китайских автопроизводителей на российском рынке к концу 2023 года приблизится к 50%. Амбициозные планы, к слову, и у самой «Омоды», которая, как говорится, видит цель — не видит препятствий. Молодой бренд метит в пятерку лидеров, конкурируя при этом с моделями более высокого класса.

— На сегодняшний день мы вышли на долю 3,4%. А с выходом нового седана Omoda S5 она увеличится до 4% Наша цель — шаг за шагом войти в ТОП−5 китайских брендов на российском рынке. И я уверен, что мы эту цель успешно реализуем, — заявил порталу «АвтоВзгляд» глава Omoda в России Виктор Нащанский.

— Для нас большой неожиданностью стало, что играя с кроссовером Omoda C5 в сегменте «В», максимум в «В+», нас повсеместно сравнивают с моделями С-класса. К примеру, с Haval F7. Да, и мы совсем не рассматриваем в качестве соперников ни Haval Jolion, ни Geely Coolray, — без стеснения добавил топ-менеджер.