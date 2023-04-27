Уйти, чтобы остаться: российский завод Hyundai купят казахи

О том, что переговоры по поводу реализации сборочной площадки вошли в завершающую стадию, передает южнокорейский телеканал MBC. СМИ сообщает, что будущим владельцем предприятия станет казахстанская компания «Астана Моторс». Напомним, что ранее возможным покупателем называли фирму Allur, которая также занимается сборкой моделей Hyundai в этой стране. Кроме того, рассматривался вариант передачи завода и российскому правительству. Однако такой путь сочли менее перспективным.

В штаб-квартире Hyundai Motor подтвердили факт переговоров, но детали, в том числе и стоимость сделки, раскрывать не стали. Сейчас стороны ждут одобрения властей РФ. Процедура должна пройти без проблем, так как аналогичные решения уже принимали другие автопроизводители.

Есть большая вероятность, что договор предусматривает право обратного выкупа предприятия в течение нескольких лет. Ведь на схожих условиях были проданы заводы Nissan в Санкт-Петербурге и Mercedes-Benz в Подмосковье.