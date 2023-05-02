Новая «Ешка» оказалась круче «старшего» Mercedes-Benz S-класса

Новый Е-класс растянулся до 4949 мм, стал шире на 28 мм, а его колесная база выросла до 2961 мм. Места в салоне — хоть отбавляй. Центральная консоль представлена 14,4-дюймовым интерактивным дисплеем, пассажиру положен отдельный монитор диагональю 12,3 дюйма.
Информационно-развлекательный медиакомплекс позволяет не только смотреть видеоролики и играть в игры посредством сетевого подключения, но и фотографироваться и даже устраивать онлайн-стримы. В общем, отдыхать или работать можно, даже не выходя из салона.
Комфорт обеспечивает сервопривод дефлекторов вентиляции — электроника самостоятельно регулирует потоки воздуха в зависимости от выбранного режима работы.
Отныне Mercedes-Benz E-класса тоже оснащен подруливающей задней осью, а опциально можно установить «пневму», на скоростях свыше 120 км/ч автоматически прижимающую авто к дорожному полотну на 15 мм.
На выбор клиентов — несколько вариаций оформления экстерьера автомобиля. От классического до AMG, включая стайлинг в стиле EQ-моделей.
«Ешка» получила шесть модификаций вокруг четырехцилиндровых бензиновых моторов с 48-вольтовым стартер-генератором нового поколения, интегрированным в девятидиапазонную трансмиссию. Самая мощная из них развивает 381 л. с. и 650 Нм тяги.
Позднее силовую линейку пополнит дизельный подзаряжаемый гибрид. Вот только на V8 рассчитывать больше не стоит — этот мотор отправился на свалку истории. Самая «зловещая» версия тоже обзаведется гибридной установкой, но ее мощностные характеристики пока не раскрываются.