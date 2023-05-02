Новая «Ешка» оказалась круче «старшего» Mercedes-Benz S-класса

Новый Е-класс растянулся до 4949 мм, стал шире на 28 мм, а его колесная база выросла до 2961 мм. Места в салоне — хоть отбавляй. Центральная консоль представлена 14,4-дюймовым интерактивным дисплеем, пассажиру положен отдельный монитор диагональю 12,3 дюйма.

Информационно-развлекательный медиакомплекс позволяет не только смотреть видеоролики и играть в игры посредством сетевого подключения, но и фотографироваться и даже устраивать онлайн-стримы. В общем, отдыхать или работать можно, даже не выходя из салона.

Комфорт обеспечивает сервопривод дефлекторов вентиляции — электроника самостоятельно регулирует потоки воздуха в зависимости от выбранного режима работы.