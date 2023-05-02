Свое лучше: «Астана Моторс» не хочет покупать российский завод Hyundai

О том, что компания «Астана Моторс», которая собирает в соседней стране корейские автомобили, опровергла планы по выкупу завода под Питером, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителей этого автопроизводителя. В нем говорится, что казахи намерены сосредоточиться на углублении локализации уже выпускаемых моделей.

Также они планируют начать строительство завода по выпуску различных комплектующих в индустриальной зоне Алматы. В частности, наладят производство автомобильных кресел, мультимедийных систем, а также выпуск различных запчастей. Общий объем инвестиций превысит миллиард рублей.

Еще один претендент на российский завод Hyundai — компания Allur Motor. Она занимается сборкой моделей Kia в Костанае. Здесь руководство также должно быть заинтересовано в расширении бизнеса. Питерская площадка вполне могла бы в этом помочь.