«Электрички» Evolute: рекордные, но скромные продажи в России

Во втором месяце весны на регистрационный учет встало 187 электрокаров Evolute, что составляет более 25% всех регистраций в сегменте электрического транспорта. А за первые четыре месяца 2023 года удалось реализовать 552 автомобиля этой марки.

На втором месте идет Voyah. В апреле покупателей нашли 162 автомобиля бренда. Напомним, что на российском рынке сейчас представлены две модели — электрокроссовер Voyah Free и минивэн Dream. В ближайшее время модельный ряд пополнит седан Passion. А всего за январь-апрель 2023 года реализовано 446 инновационных «железных коней» марки.

Если сравнивать результаты двух брендов с данными продаж большинства привычных бензиновых авто, то цифры не кажутся рекордными. Скорее они очень скромны. Развитие электротранспорта продолжает сдерживать отсутствие инфраструктуры и задранные «прайсы» на «батарейные» машины. Ну и, разумеется, их заоблочные прайсы.