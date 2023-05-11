Бюджетный седан BAIC U5 Plus добрался до официальных дилеров

Марка BAIC начала свой путь в нашей Необъятной с седана U5 Plus и кроссовера X35: обе модели россиянам пообещали по цене от 1,7 млн. рублей. Но чтобы обзавестись четырехдверкой «прямо здесь и сейчас», покупателю придется внести в кассу официального дилера на 130 000 целковых больше, сообщает «Российская газета». А все потому, что пока в автосалоны, судя по всему, едут только те машины, что могут похвастать самым богатым оснащением — то есть версией Luxury.

О каком именно оснащении речь? Старшая комплектация подразумевает отделку кресел экокожей, цифровую приборную панель, 16-дюймовые колесные диски, камеру заднего вида, задние парктроники, обогрев и электропривод боковых зеркал, кондиционер, мультимедиакомплекс с 12,3-дюймовым тачскрином, а также системы ABS, ESP, ассистент при трогании на подъеме и две подушки безопасности.

Что же касается силовых агрегатов, то покупатель может рассчитывать на 1,5-литровый мотор мощностью 113 л. с. и 142 Нм крутящего момента, пятискоростную механическую или бесступенчатую трансмиссию. В передней подвеске у бюджетного по нынешним меркам седана — McPherson, в задней — полузависимая балка. Колесная база — 2670 мм, клиренс — 155 мм.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в обозримом будущем модельный ряд BAIC в России также пополнят среднеразмерные кроссоверы Х7 и Х55, внедорожники BJ40 и BJ60. Кроме того, нам предложат несколько электромобилей. Одним из них станет машина на базе седана U5 Plus.