Названа дата премьеры нового Lexus GX

Судя по распространенным тизерным изображениям, автомобиль получил менее заостренную оптику с оригинальным орнаментом, граненый капот и раздутые колесные арки. Кроме того, под стать современным трендам, навязанным миру китайским рынком, заднюю часть нового Lexus GX украшает диодная полоска, растянувшаяся по всей корме внедорожника.

Подробности о технической начинке GX пока держатся в секрете. К гадалке не ходи — помимо двигателей внутреннего сгорания, под капотом наверняка появятся и гибриды. А еще японцы обещают широкий спектр продвинутой электроники, включая обновленный комплекс умных систем безопасности.

Дебют модели запланирован на 9 июня этого года, но официальный старт продаж случится не раньше года грядущего. Вероятно, в компании решили выпустить достаточное количество автомобилей перед тем, как отправить их в сток, дабы не повторить ситуацию с флагманским Lexus LX, очереди за которым растянулись на несколько лет вперед.