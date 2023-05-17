У российских дилеров появился обновленный Kia XCeed

Иначе говоря, желающим обзавестись посвежевшим Kia XCeed стоит приготовить 3,1—3,2 млн. целковых — как правило, автосалоны, предлагающие «серые» машины, уступают до 300—400 тысяч, если клиент подписывается на кредит и отдает свой прежний автомобиль. Но вот стоит ли корейский кросс-хетч таких денег?

Автомобиль, прибывший из-за границы, укомплектован 150-сильным турбомотором на 1,5 литра и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Напомним, что в ходе рестайлинга Kia XCeed сохранил свои силовые агрегаты, но версии с 1,5-литровым движком у нас никогда не было: дореформенную версию предлагали в России с 1,4- и 1,6-литровыми T-GDI. Привод же у машины передний.

Что касается оснащения, то выставленный на продажу авто может похвастать опциями, положенными довольно богатой комплектации Prestige. А именно — климат- и круиз-контролями, обогревом всех сидений, лобового стекла и руля, парктрониками в круг, камерой заднего вида, датчиками дождя и освещенности, а также множеством систем безопасности.

Добавим, что у официальных дилеров кросс-хетчбэков XCeed давно нет. Они могут предложить разве что «обычный» Ceed — по цене от 2,5 млн. рублей, как выяснил портал «АвтоВзгляд», прогулявшийся по столичным автосалонам. Но и их на складах осталось совсем немного.