Jaecoo привезет в Россию новейший «гибрид»

На очередной дилерской конференции Chery в Китае, посвященной деятельности дочерних брендов Jaecoo и Omoda, стало известно, что один из них — Jaecoo — намерен до конца 2023-го года «выкатить» на рынок совершенно новую модель — собственный «гибрид» типа PHEV. Что это за машина, пока не известно, но велика вероятность, что она появится и на российском авторынке. Как и кроссовер-«электричка» Omoda C5 EV, чей старт продаж в России ожидается в октябре-ноябре 2023 года.

Напомним, что полностью электрический вариант Omoda C5 впервые официально показали в минувшем апреле на Шанхайском автосалоне. Портал «АвтоВзгляд» ранее сообщал о том, что марка Jaecoo, также дебютировавшая на том моторшоу, до конца текущего года планирует вывести на российский рынок две свои модели: кроссоверы Jaecoo J7 и Jaecoo J9. Считается, что Jaecoo J7 — это технический клон Chery TJ−1, а Jaecoo J9 — не что иное как другой «свежачок» от Chery, крупненький SUV Tiggo 9.