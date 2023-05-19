Китайцы объявили цены на обновленный Geely Coolray

Фото: Geely
В Поднебесной стартовали продажи посвежевшего Geely Coolray. За автомобиль в базовом исполнении с 1,4-литровым мотором на 141 силу и шестиступенчатой «механикой» китайские дилеры попросили 75 800 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 865 000 рублей. Но нам такие прайсы, конечно, не светят.
Кристина Извекова

Помимо названной модификации, покупателям доступна еще одна, более мощная — с 181-сильным турбодвижком объемом 1,5 литра и семидиапазонным «роботом». А вот трехцилиндрового агрегата, которым комплектуются сейчас машины для России, в гамме больше нет.

В ходе обновления китайцы освежили внешность кроссовера, внесли кое-какие незначительные изменения в салоне. А вот габариты автомобиля остались прежними: 4330/1800/1609 мм, колесная база — 2600 мм.

Что касается комплектаций, то их предусмотрено три: одна для базовой модификации и две для топовой. Самая богатая располагает 18-дюймовыми «катками», цифровой приборной панелью с экраном диагональю 7 дюймов, системой кругового обзора и мультимедиа-комплексом с 12,3-дюймовым тачскрином. Ее цена — 95 800 юаней, то есть 1,1 млн. рублей.

Появится ли посвежевший Geely Coolray в нашей стране, сказать сложно. Вряд ли. Учитывая, что российский офис бренда сейчас, по данным наших коллег из «Китайских автомобилей», занимается сертификацией модели следующего поколения.

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19 мая 2023
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