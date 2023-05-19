Китайцы объявили цены на обновленный Geely Coolray

Помимо названной модификации, покупателям доступна еще одна, более мощная — с 181-сильным турбодвижком объемом 1,5 литра и семидиапазонным «роботом». А вот трехцилиндрового агрегата, которым комплектуются сейчас машины для России, в гамме больше нет.

В ходе обновления китайцы освежили внешность кроссовера, внесли кое-какие незначительные изменения в салоне. А вот габариты автомобиля остались прежними: 4330/1800/1609 мм, колесная база — 2600 мм.

Что касается комплектаций, то их предусмотрено три: одна для базовой модификации и две для топовой. Самая богатая располагает 18-дюймовыми «катками», цифровой приборной панелью с экраном диагональю 7 дюймов, системой кругового обзора и мультимедиа-комплексом с 12,3-дюймовым тачскрином. Ее цена — 95 800 юаней, то есть 1,1 млн. рублей.

Появится ли посвежевший Geely Coolray в нашей стране, сказать сложно. Вряд ли. Учитывая, что российский офис бренда сейчас, по данным наших коллег из «Китайских автомобилей», занимается сертификацией модели следующего поколения.