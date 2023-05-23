Компания Continental окончательно уходит из России

Фото: www.vg.hu
Немецкая Continental официально объявила, что продала весь свой российский бизнес по производству покрышек группе S8 Capital. Сумма сделки не разглашается, но по данным ряда СМИ она не превышает 10 млрд. рублей. При это условия соглашения говорят о том, что «Конти» возвращаться к нам не намерена.
Виктор Васильев

Согласно параметрам сделки, S8 Capital не имеет права использовать бренд Continental, а вот Gislaved может. Как пишет «Коммерсант», не исключается создание и собственных марок покрышек. Похоже, мы возвращаемся в те времена, когда марка Gislaved была на слуху и на равных соперничала с «Хаккой». А это неплохо, ведь многие помнят очень удачные шины Nord Frost 3.

Что касается завода мощностью 4 000 000 покрышек в год, то предприятие продолжает работу. Сейчас оно загружено на 50%, но оссийские бизнесмены планируют увеличить этот показатель до 80%. Отметим также, что на калужском предприятии выпускали и различные автокомпоненты. Такие, скажем, как усилители руля, детали подвески и кондиционеры. Будущее этого направления пока туманно.

В конце отметим, что в соглашении нет опциона на обратный выкуп акций. Это говорит о том, что Continental возвращаться в Россию не собирается.

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23 мая 2023
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