Компания Continental окончательно уходит из России

Согласно параметрам сделки, S8 Capital не имеет права использовать бренд Continental, а вот Gislaved может. Как пишет «Коммерсант», не исключается создание и собственных марок покрышек. Похоже, мы возвращаемся в те времена, когда марка Gislaved была на слуху и на равных соперничала с «Хаккой». А это неплохо, ведь многие помнят очень удачные шины Nord Frost 3.

Что касается завода мощностью 4 000 000 покрышек в год, то предприятие продолжает работу. Сейчас оно загружено на 50%, но оссийские бизнесмены планируют увеличить этот показатель до 80%. Отметим также, что на калужском предприятии выпускали и различные автокомпоненты. Такие, скажем, как усилители руля, детали подвески и кондиционеры. Будущее этого направления пока туманно.

В конце отметим, что в соглашении нет опциона на обратный выкуп акций. Это говорит о том, что Continental возвращаться в Россию не собирается.