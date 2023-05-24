В России стартовали продажи седана Omoda S5

Седану Omoda S5 в базовом исполнении Life положен 1,5-литровый атмосферник на 113 л. с., в то время как старшие версии Tech и Ultra оснащаются 1,5-литровым турбированным мотором, развивающим 147 л. с. Коробка передач в обоих случаях — вариатор, привод — исключительно передний.

Самая доступная комплектация подразумевает задний парктроник, круиз-контроль, обогрев передних кресел, кондиционер. При этом, что крайне любопытно, у базовой версии есть то, чего нет у более дорогой средней. А именно — панорамный люк, система кругового обзора и еще кое-что по мелочи. Зато Tech может порадовать датчиком дождя, обогревом всего и вся, «климатом» и беспроводной зарядкой смартфона.

Что же до топовой Ultra, то в этой комплектации, помимо прочего, можно отыскать массу электронных ассистентов водителя (мониторинг слепых зон, рядности движения, системы помощи в пробках и при перестроении, предупреждение о фронтальном и заднем перекрестном столкновении и прочие), адаптивный круиз-контроль, а также автоматическое переключение света фар.

Остается лишь добавить, что если за S5 в версии Life дилеры Omoda просят 2 159 900 рублей, то за среднюю Tech придется выложить 2 269 900 целковых, а за старшую Ultra — 2 469 900. Впрочем, эти прайсы можно немного опустить, воспользовавшись маркетинговыми программами.