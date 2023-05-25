Первые кроссоверы LADA X-Cross 5 отправились к дилерам

На снимках, обнародованных Telegram-каналом «Автопоток», видно несколько кроссоверов LADA X-Cross 5, окрашенных в белый, красный и черный цвета. Их «поймали» на парковке предприятия, которое после ухода японцев из России перешло под контроль тольяттинцев. Авторы публикации отметили, что перед автомобилями также стоял автовоз, который должен был доставить их дилерам.

Значит ли это, что продажи LADA X-Cross 5 начнутся со дня на день? Отнюдь. Старт серийного производства кроссовера приурочат к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет в этом году с 14 по 17 июня. Что же до реализации, то к ней могут приступить как сразу после запуска конвейера, так и намного позже. Если волжане, как и в случае с «Вестой», решат прежде обеспечить машинами дилеров. Официальной информации пока нет.

Держит в строжайшем секрете отечественный автогигант и технические данные перелицованного «китайца»: неизвестно, какие агрегаты и оснащение нам предложат. FAW Bestune T77 продается в России с 1,5-литровым турбомотором на 160 л. с., шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом». А комплектаций у этой модели четыре: за младшую просят от 2 169 000 рублей, а за старшую — от 2 432 000.