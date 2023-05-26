Среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T99 получил российский ценник

Так, приобрести новенький FAW Bestune T99 можно будет, заплатив от 2 950 000 рублей — именно такой прайс повесили на базовую версию кроссовера. Что же до старшей, то ее предложат за 3 040 000 целковых. Покупатель может рассчитывать на светодиодную оптику, кожаную отделку салона, круиз-контроль, систему бесключевого доступа и запуска мотора кнопкой, датчики дождя и освещения и прочие «полезности».

Что под капотом? FAW Bestune T99 для России положен двухлитровый турбомотор отдачей 224 л. с. Коробка передач — безальтернативный шестиступенчатый «автомат», привод — исключительно передний.

Новинке предстоит сражаться за кошельки россиян с такими моделями, как, например, Chery Tiggo 8 Pro — именно к этому кроссоверу FAW Bestune T99 наиболее близок по габаритам. Хотя последний чуть крупнее, да и мотор у него помощнее. А вот цена — вполне сопоставима. Другой вопрос, что к марке «Чери» наши сограждане уже прониклись — этот бренд возглавляет «поднебесный» сегмент по результатам продаж. А вот машины FAW особым спросом в РФ не пользуются. И вряд ли Bestune T99 способен ситуацию изменить.

Интересно, кстати, что когда китайцы анонсировали запуск Bestune T99 в России, то есть еще в апреле, они опубликовали фото дорестайлинговой версии модели. Теперь же на официальном сайте марки с пометкой «скоро» красуется актуальная — та, что сейчас продается в КНР. Что это: внезапная корректировка планов, несуразная попытка сохранить интригу? Или же представители компании сами путаются в своих машинах..?