Российские дилеры рассекретили салон и опции новейшего седана Changan Eado Plus

Фото: АвтоВзгляд
Обозревателю портала «АвтоВзгляд» удалось сфотографировать новый седан Eado Plus китайской марки Changan на одной из ритейлерских площадок в Москве, а заодно и пощупать его изнутри. Автомобиль готовится к продажам, а дилеры — к приему заказов.
Мирон Горин

Китайский бренд Changan активно расширяет модельный ряд в нашей стране, закрепляя за собой звание марки с самой большой продуктовой линейкой на рынке. Новый седан Eado Plus станет 11-ой по счету моделью компании в России.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерской сети Changan, новинка поступит в розничную продажу уже в июне.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Седан Eado Plus будет играть в бюджетном ценовом сегменте. Однако несмотря на это, автомобиль получил весьма солидный перечень оборудования. Помимо подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и курсовой стабилизации, которой, к слову, нет в перевыпущенной LADA Vesta NG, модель оснащена широким спектром продвинутых опций, отвечающих за защиту и комфорт водителя и пассажиров.

В частности, круиз-контролем, обученным соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, бесключевым доступом в салон и функцией запуска мотора кнопкой, камерами кругового обзора, системой предотвращения фронтальных столнковений, а также функцией выбора режимов движения: экономичный, стандартный и спортивный.

Фото: АвтоВзгляд

Кроме того, Changan Eado Plus располагает комбинированным салоном из качественных материалов отделки, электронным стояночным тормозом, климатической установкой, мультифункциональным рулевым колесом с электроусилителем, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с большим сенсорным дисплеем и умением синхронизироваться с мобильными устройствами. Приборная панель представлена многоцветным графическим экраном с цифровым спидометром и возможностью различных интерактивных настроек. Венчает картину полный, что называется, электропакет.

Что касается технической начинки, то под капотом авто прописался 1,4-литровый турбированный мотор, «выдувающий» с рабочего объема 155 сил мощности. Коробка передач — безальтернативный «преселектив» о семи ступенях с двойным «мокрым» сцеплением, передающий тягу исключительно на переднюю ось.

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29 мая 2023
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