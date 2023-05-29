Российские дилеры рассекретили салон и опции новейшего седана Changan Eado Plus

Китайский бренд Changan активно расширяет модельный ряд в нашей стране, закрепляя за собой звание марки с самой большой продуктовой линейкой на рынке. Новый седан Eado Plus станет 11-ой по счету моделью компании в России.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерской сети Changan, новинка поступит в розничную продажу уже в июне.