Российские дилеры рассекретили салон и опции новейшего седана Changan Eado Plus

Китайский бренд Changan активно расширяет модельный ряд в нашей стране, закрепляя за собой звание марки с самой большой продуктовой линейкой на рынке. Новый седан Eado Plus станет 11-ой по счету моделью компании в России.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерской сети Changan, новинка поступит в розничную продажу уже в июне.
Седан Eado Plus будет играть в бюджетном ценовом сегменте. Однако несмотря на это, автомобиль получил весьма солидный перечень оборудования. Помимо подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и курсовой стабилизации, которой, к слову, нет в перевыпущенной LADA Vesta NG, модель оснащена широким спектром продвинутых опций, отвечающих за защиту и комфорт водителя и пассажиров.
В частности, круиз-контролем, обученным соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, бесключевым доступом в салон и функцией запуска мотора кнопкой, камерами кругового обзора, системой предотвращения фронтальных столнковений, а также функцией выбора режимов движения: экономичный, стандартный и спортивный.
Кроме того, Changan Eado Plus располагает комбинированным салоном из качественных материалов отделки, электронным стояночным тормозом, климатической установкой, мультифункциональным рулевым колесом с электроусилителем, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с большим сенсорным дисплеем и умением синхронизироваться с мобильными устройствами. Приборная панель представлена многоцветным графическим экраном с цифровым спидометром и возможностью различных интерактивных настроек. Венчает картину полный, что называется, электропакет.
Что касается технической начинки, то под капотом авто прописался 1,4-литровый турбированный мотор, «выдувающий» с рабочего объема 155 сил мощности. Коробка передач — безальтернативный «преселектив» о семи ступенях с двойным «мокрым» сцеплением, передающий тягу исключительно на переднюю ось.