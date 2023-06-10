Не только «китайцы»: новые кроссоверы по цене до 2 миллионов рублей

Поскольку доля «китайцев», наводнивших обедневший отечественный рынок, уже превысила 45% и продолжает стремительно расти, с «поднебесных» кроссоверов и начнем. И хотя модельные линейки брендов из КНР пестрят разнообразием, паркетников стоимостью до двух «лямов» в этих самых линейках, увы, не так много. А тут еще и дилеры, которые крайне неохотно отпускают машины в комплектациях «барабан», рассказывая сказки про отсутствие таковых на складах.
КИТАЙСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Тем не менее, бюджетные кроссоверы made in China в продаже есть. И самым доступным вариантом на сегодняшний день является BAIC X35 — младшенький SUV в ряду новой для России «поднебесной» марки. Его цена — 1,7 млн. рублей. Чуть больше — а именно 1 760 000 целковых — придется заплатить за FAW Besturn X40. Правда, стоит напомнить: эту модель весной вывели из линейки, и автосалоны распродают остатки, завалявшиеся аж с 2021-го.
Если хочется чего-то совсем свежего, то присмотритесь к Livan X3 Pro (1 880 000 ₽). Смущает «лифанский» флер? Добавьте 20 000 «деревянных» и отправляйтесь за Haval Jolion. Хотя с ним не все так просто: портал «АвтоВзгляд», регулярно посещающий дилеров, уже не раз писал, что найти этот кроссовер в простейшем исполнении сложнее, чем иголку в стоге сена. Ну и выделиться из потока, если того требует душа, с таким авто тоже не получится.
Последний «китайский» вариант — Changan CS35 Plus, дореформенная версия модели за 1 990 000. Рестайлинг, увы, уже вываливается за «двуху». Как и все остальные «поднебесные» паркетники — в том числе Geely Coolray и Chery Tiggo 4/Tiggo 4 Pro. Хотя если вы готовы отдать в Trade In старую машину и оформить кредит, то продавцы снизят прайс этих SUV на несколько десятков тысяч, и тогда уложитесь.
СВОЕ, РОДНОЕ
За 2 млн. рублей можно взять отечественные LADA Niva Legend и Travel, а также УАЗ «Патриот». Но поскольку в этом обзоре мы говорим исключительно о городских SUV, не о внедорожниках, то останавливаться на них не будем. А вот «Москвичу» внимание уделим, ведь в его модельной линейке есть кроссовер с индексом «3», отвечающий нашему главному требованию. Автомобиль 2022-го года выпуска можно приобрести за 1 970 000 рублей, а 2023-го — за 1 992 000.
ОСТАТКИ СЛАДКИ
Помимо китайских и российских, есть и другие, европейские и азиатские варианты — сладкие остатки «официального» импорта. Сказу скажем: бюджетных авто покинувших Россию брендов на дилерских складах осталось очень мало. И большинство из них — в регионах. Так что, возможно, придется отправиться в незапланированное путешествие. Кроме того, у таких машин могут быть проблемы с гарантией — этот вопрос обязательно нужно обсудить с продавцом.
Какие же именно модели ищут покупателей? Те ретейлеры, что раньше работали с Renault, предлагают кроссоверы Kaptur по цене от 1 950 000 рублей, а те, что с Kia — Seltos и Soul (от 1 970 000 и 1 990 000 «деревянных» соответственно). Кроме того, на классифайдах есть объявления о продаже новеньких Renault Arkana и Duster, а также Nissan Terrano. Но их можно взять за два «лимона», лишь воспользовавшись дополнительными услугами по Trade In и кредиту.
КТО НЕ РИСКУЕТ
Если же вы готовы пойти еще дальше — если отсутствие официальной гарантии и адаптации к российским условиям эксплуатации вас не пугают — то можете обратиться к «серому» рынку. Хотя и там, надо сказать, предложений в обозначенном бюджете — по пальцам пересчитать. Но то и понятно: дилерам невыгодно гнать из-за границы дешевые по нынешним меркам машины. Тем не менее, варианты есть: в их числе, например, Hyundai Bayon за 1 980 000 целковых.