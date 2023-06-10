Не только «китайцы»: новые кроссоверы по цене до 2 миллионов рублей

Если хочется чего-то совсем свежего, то присмотритесь к Livan X3 Pro (1 880 000 ₽). Смущает «лифанский» флер? Добавьте 20 000 «деревянных» и отправляйтесь за Haval Jolion. Хотя с ним не все так просто: портал «АвтоВзгляд», регулярно посещающий дилеров, уже не раз писал, что найти этот кроссовер в простейшем исполнении сложнее, чем иголку в стоге сена. Ну и выделиться из потока, если того требует душа, с таким авто тоже не получится.

Последний «китайский» вариант — Changan CS35 Plus, дореформенная версия модели за 1 990 000. Рестайлинг, увы, уже вываливается за «двуху». Как и все остальные «поднебесные» паркетники — в том числе Geely Coolray и Chery Tiggo 4/Tiggo 4 Pro. Хотя если вы готовы отдать в Trade In старую машину и оформить кредит, то продавцы снизят прайс этих SUV на несколько десятков тысяч, и тогда уложитесь.

СВОЕ, РОДНОЕ

За 2 млн. рублей можно взять отечественные LADA Niva Legend и Travel, а также УАЗ «Патриот». Но поскольку в этом обзоре мы говорим исключительно о городских SUV, не о внедорожниках, то останавливаться на них не будем. А вот «Москвичу» внимание уделим, ведь в его модельной линейке есть кроссовер с индексом «3», отвечающий нашему главному требованию. Автомобиль 2022-го года выпуска можно приобрести за 1 970 000 рублей, а 2023-го — за 1 992 000.