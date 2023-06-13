«Урал» представил школьный суперавтобус

Миасский завод «Урал» показал свою, глубоко адаптированную для тяжелых условий эксплуатации модель автобуса 427701−75. За длинным цифровым индексом скрывается цельный монокузов без отдельной кабины, выполненный из композитных и многослойных материалов. Автомобиль оснащен системой вентиляции и обогрева, климат-контролем, отдельным USB-портом и беспроводной зарядкой для каждого из 22 посадочных мест, а так же туалетом в кормовой части салона.

Арктический автобус «Урал» вооружен 310-сильным мотором, агрегированным с 9-ступенчатой коробкой передач с мультипликатором, приводом колес 6х6 и рассчитан на эксплуатацию при температурах до −50 градусов в тяжелых условиях бездорожья и глубокого снега. Машина поступит в производство в 2024 году.