Юрий Башмет сыграл для Exeed в Московской консерватории

Так, на днях в рамках партнерского соглашения с Московской государственной консерваторией, в Большом зале этого оплота отечественной культуры прошел ночной музыкально-литературный вечер «Пушкин. Маленькие трагедии». Командовал этой премиальной — под стать марке — постановкой маэстро Башмет: в качестве и дирижера, и солиста.

Напомним, что это уже не первый опыт сотрудничества столичных музыкантов и компании Exeed, директор которой Геннадий Баранов входит в состав Попечительского совета Московской консерватории. В апреле, скажем, китайцы передали ей современную версию органа-позитива: музыкального инструмента, популярного в Европе в XIV—XVI веках. Теперь он украшает Рахманиновский зал этого заведения.

В этой связи очень интересно, каким культурным мероприятием «Иксид» отметит выход на рынок модели RX, который должен состояться в июле этого года. Космического дизайна полноприводный SUV вооружен 249-сильным мотором, агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» и нафарширован опциями комфорта выше крыши. Он, кстати, станет уже четвертой моделью в российской линейке компании. А на подходе — седан Exlantix и электрокроссовер Exlatix EOY.