Санкции в действии: Япония вдвое увеличила поставки автомобилей в Россию

Подсчет пакетов с пакетами санкций существенно усложнен количеством и качеством: под запретами у нас и деревья, и коты, и даже некоторые религиозные деятели. Каждый следующий пакет осложняется тем, что уже почти не осталось адресатов — предлагаем европейцам начать вводить запреты в адрес зданий и сооружений, а так же «обложить», например, водоемы. Запретить Волге течь в Каспийское море — отличный вариант!

Яростную полемику европейских, американских и некоторых азиатских чиновников, грозно стучащих ментальным башмаком по ментальной конторке, несколько скрашивает поведение бизнеса из этих же стран. Например, могучая троица из Прибалтики, львы НАТО, буквально молили своих предпринимателей перестать заниматься контрабандой санкционных товаров. Но дружба — дружбой, а денежки — врозь.

Аналогичным образом ведет себя и Япония, которая целиком и полностью поддерживает заокеанского партнера, затягивая удавку на шее своих же предприятий, но тихим шагом продолжает поставлять в Россию товары и продукцию. Только в мае 2023 года Страна восходящего солнца удвоила экспорт аудио- и видеопаратуры, а так же легковых автомобилей (+104%) и автобусов с грузовиками (+35,8%). Экспорт запчастей вырос на 7,7%. О чем это говорит? Да все о том же: санкции работают.