В Китае представили обновленный и очень амбициозный седан Roewe i5

От прежнего Roewe i5 остался лишь силуэт — вся передняя часть с заниженным капотом и увеличенным свесом новая. Также китайцы изменили форму дверей и крыльев — похоже, что не тронули лишь крышу и силовую структуру кузова. В результате длина седана выросла на 69 мм (до 4676 мм), а ширина на 20 мм (до 1838 мм). При этом конструкция шасси и размер колесной базы (2680 мм) остались прежними.

Салон также серьезно переработали: на передней панели появились крупные экраны диагональю 10,25-дюймов каждый, а центральный тоннель стал более массивным. Там разместили беспроводную зарядку для телефона и дополнительные ниши для мелочей.

Под капотом работает единственный атмосферный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 129 л. с. Коробки передач — «механика» и «вариатор».

Судя по габаритам и агрегатной базе, Roewe i5 станет конкурентом Chery Arrizo 5 Plus, а также хорошо известной у нас Hyundai Elantra. «Кореец», правда, дороже, но i5 потягается с его дешевыми версиями.

Что касается продаж, то они в КНР начинаются в июле. А если говорить о России, то у нас сейчас доступна дорестайлинговая версия модели: «параллельные» машины продают за 1 750 000 рублей. Официальных же поставок не будет еще долгое время, ведь концерн SAIC к нам не торопится. Видимо, дорожит тесным сотрудничеством с Volkswagen и GM.