Зачем калининградский завод «Автотор» затеял гигантскую стройку

На данный момент изыскания уже произведены, а территория подготовлена к строительству, о чем сообщается в пресс-релизе компании. По плану, на площади более 30 000 квадратных километров разместятся алюминиевое и чугунно-стальное производства, цеха механической обработки и несколько вспомогательных помещений.

Литейно-механический комплекс — составная часть кластера автокомпонентов. Там будут «рождаться» различные узлы для электромобилей, автомобилей с газовыми и гибридными силовыми установками. Такое масштабное строительство — часть плана по созданию в нашей стране нескольких заводов по производству электрокаров. А общие инвестиции в проект — 32 миллиарда рублей.

Напомним, сейчас «Автотор» выпускает легковушки китайских марок Kaiyi, BAIC и SWM. Существующие мощности рассчитаны на сборку 250 000 авто в год. До конца 2023-го на конвейер планируется поставить до 20 новых моделей. А если процент локализации благодаря огромной стройке станет выше, то это, возможно, позволит немного сдержать цены.